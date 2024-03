Kung fu panda se vrača (VIDEO)

Ameriški igralec Jack Black se po osmih letih premora vrača z vlogo zalitega medvedka, ki obožuje cmočke, in sicer že s četrtim delom priljubljene animirane franšize Kung fu panda. Kakor je za tiskovno agencijo Reuters povedal Black, se mu ni bilo težko vrniti v lik Poja po toliko časa, le nekaterih stvari se je moral spomniti.

Iskanje navdiha

»Mislim, seveda sem se moral pripraviti in se spomniti, kako je bilo, ko sem bil otrok, in vseh stvari, ki sem jih imel rad. Kaj sem imel rad tako, kot ima Po rad kung fu? Kaj mi je bilo tako zelo všeč? In odgovor je: Mož za šest milijonov dolarjev. To je bila moja najljubša nanizanka,« je novinarjem povedal Jack Black, ki je imel v mislih ameriško serijo iz 70. let prejšnjega stoletja.

Trije filmi Kung fu panda so skupaj zaslužili skoraj 1,7 milijarde evrov.

»Govorila je o bioničnem možu in mi je bila strašno všeč. Gledal sem jo vsak teden. Rad sem imel tudi Hulka ... Kot mulec sem se pretvarjal, da sem bionični človek, in risal njegove slike. In v tem sem našel Pojevo bistvo, njegovo mladostno navdušenje nad stvarmi. Že zdaj lahko slišite, kako se Po prikrade v moj glas. Tako preprosto je to, samo spomniti se je treba svoje otroške razposajenosti,« je opisal vživljanje v vlogo kosmatega mojstra borilnih veščin.

Odlična zasedba

V filmu Kung fu panda 4 spremljamo Poja, ki mora najti svojega naslednika, ki bo postal zmajev bojevnik, saj je bil sam izbran za duhovnega vodjo doline miru. In ta naslednik prihaja v obliki tatinske lisice Zhen, ki ji glas daje ameriška igralka Awkwafina. Zhen se s Pojem dogovori, da mu bo pomagala v boju s pohlepno kameleonko, ki ji je glas posodila oskarjevka Viola Davis in ki bi rada ponovno priklicala vse zlikovce, ki jih je Po pregnal v kraljestvo duhov. »Z vlogo Zhen sem se lahko osebno povezala, tako da se mi zdi, da je ta vloga ena najbližjih moji osebnosti in glasu, kar sem jih kdaj izrazila v animiranem liku,« je dejala Awkwafina v skupnem intervjuju z Blackom.

Po mora najti svojega naslednika, ki bo postal zmajev bojevnik.

Black in Awkwafina sta prijatelja tudi v resnici. To je izkoristil režiser Mike Mitchell in jima je med snemanjem dialogov dovolil, da sta pustila domišljiji prosto pot. »Vedel sem, da je med njima kemija, saj sta se ves čas šalila. Zato ju sploh nisem oviral, ko sta bila za mikrofonom,« je povedal Mitchell. In tudi preostala glasovna zasedba ni od muh: Dustin Hoffman, James Hong, Bryan Cranston, Ian McShane in Ke Huy Quan.

Režiser Mike Mitchell je junakoma pustil proste roke. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Kung fu panda 4 se že predvaja v slovenskih kinodvoranah.