Kulturno društvo Veseli dihurčki je poskrbelo za pestro metalsko jesen

Kulturno društvo Veseli dihurčki, ki že skoraj četrt stoletja skrbi za rahljanje bobničev alternativne glasbe željne publike, je letos poskrbelo za res pestro metalsko jesen. Potem ko so Ljubljano v treh večerih pretresali poljski Decapitated, ruski Siberian Meat Grinder ter grški Decipher in Shadowmass pa nemški Obscura v družbi italijanskih Hideous Divinity in Sadist, v prihodnjih dneh prihaja še šest ekstremnih skupin, ki brišejo meje med death metalom, grindcorom, slamom in beatdownom.

Nocoj na oder Menze pri koritu na Metelkovi prihajajo Stillbirth, brutalni surferski death metal in grindcore veterani iz Nemčije, ki že več kot dve desetletji dvigujejo prah s svojo ultra intenzivno mešanico nadzvočno hitrih ritmov, kitarskih rifov in krulečih vokalov. Znani so po energičnih, divjih in tehnično brezhibnih nastopih, po videzu pa izstopajo iz črne metalske klasike, saj nastopajo v živo pisanih deskarskih kopalkah.

Nemški Stillbirth vedno poskrbijo za divjo zabavo. FOTO: Stillbirth/Facebook

Pred njimi bodo razbijali kitajski Dehumanizing Itatrain Worship, ki prinašajo digitalno razklani slam brutal death metal, slovijo pa tudi po ljubezni do animejev (japonskih risank). Embrace Your Punishment, beatdown/slam brutalci iz Francije, povezujejo hardcore agresijo z death metal surovostjo, italijanski Phrymerial, ki bodo odprli koncertni večer, pa so eksperimentalna zmes tehničnega death metala, deathcora in disonantne atmosfere.

V Orto baru

Dva dni pozneje bo v Orto baru potekala prava črna maša mračnih liturgij in glasbene mistike. V Ljubljano prihaja skupina Krzysztof Drabikowski's Batushka, utelešenje obrednega pravoslavnega black metala z mogočnim atmosferičnim nastopom. Gre za nadaljevanje poljske Batushke, ki je preigravala black metal z vplivi pravoslavne liturgične glasbe oziroma z moškim spremljevalnim vokalom, ki je oponašal petje pravoslavnih duhovnikov. Njihova besedila so bila sakralne narave, večinoma je šlo za pesnjenje molitev.

Dediščino Batushke po (sodnem) sporu med člani zdaj nadaljujeta dve skupini, v Ljubljano pa pride tista, ki jo vodi Krzysztof Drabikowski, ki je vse skupaj tudi začel kot one-man band. Večer bo odprla francoska post-black metal skupina Houle, ki združuje ostre rife z ganljivimi melodijami, navdihuje pa jo neizprosna prostranost oceana.