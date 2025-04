Kulturno društvo Folklora Cerklje: nastopili kot tesno povezana družina (FOTO)

Kulturno društvo Folklora Cerklje je v polni dvorani Kulturnega hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem pripravilo slovesnost, s katero je zaznamovalo 15. večer folklore in 20. obletnico delovanja. V tem obdobju so skupaj izvedli 530 nastopov, za vso pomoč pa so se zahvalili tudi domači občini.

Ob njih so nastopili Godba Cerklje, citrarka Janja Petrič, člani Kulturno umetniškega društva Pod lipo Adergas, ki so odigrali odlomek iz povesti Cvetje v jeseni, otroški folklorni skupini iz vrtca Murenčki in Osnovne šole Davorin Jenko, osnovnošolca Anika in Lovro Zarnik s pesmijo Slovenija, Cvilijevi godci AFS Ozara Kranj in pevke ljudskih pesmi Tičice Akademske folklorne skupine Ozara iz Kranja.

Godba Cerklje letos praznuje 15-letnico delovanja.

Zapele so ljudske pevke Tičice AFS Ozara Kranj.

Za prvega predsednika KD Folklora Cerklje je bil izvoljen Branko Lipar. Leta 2019 je društvo zapustil Brane Šmid, novi strokovni umetniški vodja folklorne skupine pa je postal Miran Murnik iz Preddvora. Vsako leto se naučijo nov splet plesov z Gorenjske, Štajerske, iz Bele krajine in Prekmurja.

Cerkljanske noše

Delo društva je predstavila predsednica KD Folklora Cerklje Irena Naglič, ki je povedala: »V dveh desetletjih smo postali tesno povezana družina plesalcev, pevcev in godcev. Vse se je začelo na pobudo Vide Plevel, takratne tajnice DU Cerklje, da je v letu 2005 nastala sekcija narodnih noš, kmalu zatem pa Folklorna skupina Strmol. Vadili smo na različnih lokacijah, dokler nam občina leta 2007 ni odstopila prostora nad športno dvorano. Že po treh mesecih smo prvič nastopili s spletom gorenjskih svatbenih plesov. Leta 2006 smo se odločili za pridobitev avtentičnih noš, izdelanih po fotografiji iz leta 1911. Šivanje je prevzela članica Pavla Janežič ob pomoči dr. Knifica. Tako so nastale cerkljanske noše.«

Otroška folklorna skupina Davorin Jenko Cerklje je zaplesala Z račkami v vas.

Na prvi območni reviji folklornih skupin jih je opazil Brane Šmid, uveljavljeni folklorni strokovnjak, ki je postal njihov mentor in ostal z nami do leta 2019.

Folklorna skupina Cerklje veliko nastopa na različnih prireditvah v domači občini, po Sloveniji ter na domačih in tujih folklornih festivalih. Na prvo turnejo so odšli v Litvo na folklorni festival Baltik 2011, kjer so predstavili slovensko folklorno kulturno dediščino, oblačila in kulinariko, značilno za naše kraje. Gostovali so v Litvi, Italiji, Avstriji, Bosni, na Hrvaškem, v Makedoniji, Češkem, Albaniji in na Madžarskem. V tem času so prejeli tudi več priznanj.