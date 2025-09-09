Kultni ameriški režiser znova navdušil! Nepričakovano prejel zlatega leva

Mnogi, pa tudi sam ameriški režiser Jim Jarmusch, so bili presenečeni, ko je njegov »mali« film Father Mother Sister Brother (Oče, mati, sestra, brat) na beneškem filmskem festivalu nepričakovano osvojil prestižnega zlatega leva. Film, v katerem razmišlja o nelagodnem odnosu med starši in njihovimi odraslimi otroki. Čeprav je Jarmuschev nežno komični triptih, kot ga označuje Guardian, prejel večinoma pozitivne kritike, namreč ni bil favorit za glavno nagrado. Mnogi so to napovedovali filmu Voice of Hind Rajab, pretresljivi resnični zgodbi o umoru petletne palestinske deklice med vojno v Gazi. Ta je osvojil srebrnega leva.

Jarmusch je tudi aktiven glasbenik v dvojcu Sqürl.

Dogajanje v treh mestih

Film je razdeljen na tri poglavja, ki se dogajajo v treh mestih. V New Jerseyju srečamo Toma Waitsa, očeta, ki ga obiščeta njegov sin Adam Driver in hčerka Mayim Bialik. V Liverpoolu Charlotte Rampling enkrat na leto povabi svoji hčerki (Cate Blanchett, Vicky Krieps) na čaj, v zadnjem delu pa sestra in brat Indya Moore in Luka Sabbat v pariškem stanovanju raziskujeta zapuščino v letalski nesreči preminulih staršev. Film nas vrača k starodavnemu vprašanju: Kdo so ali so bili naši starši in ali so imeli pred našim rojstvom resnično življenje, ki ga nikoli ne bomo razumeli.

»Vseh nas, ki snemamo filme, ne motivira tekmovanje. A to je nepričakovana čast,« je dejal Jarmusch ob prejemu nagrade. Kultni režiser, rojen leta 1953 v Akronu v Ohiu, velja za enega najprepoznavnejših in najbolj samosvojih avtorjev ameriškega neodvisnega filma. Njegov slog zaznamujejo minimalistične zgodbe, počasni ritmi, odmaknjeni liki in nenavaden, melanholičen humor.

1953. SE JE RODIL v Akronu v Ohiu.

Diplomiral je na znameniti šoli za film Tisch School of the Arts v New Yorku, vendar se je hitro oddaljil od klasičnih hollywoodskih vzorcev. Prvi odmevni uspeh je dosegel s črno-belim filmom Tujci v raju (1984), s katerim je uveljavil svoj značilni slog: statična kamera, suhi dialogi in liki, ki se nikoli povsem ne znajdejo v svetu, ki jih obdaja.

Med njegovimi kultnimi filmi so še Pod udarom zakona (1986), zgodba treh zapornikov, ki bežijo skozi močvirja Louisiane, Skrivnostni vlak (1989), pa ikoničen film o taksistih v petih mestih sveta Noč na zemlji (1991) in Mrtvec (1995), vestern s Johnnyjem Deppom v glavni vlogi, ki ga mnogi vidijo kot Jarmuschev vrhunec, tudi zaradi hipnotične kitarske improvizacije Neila Younga, ki ga je Jarmusch dve leti pozneje portretiral v dokumentarcu Leto konja (1997). Ne smemo pozabiti na ikonični zbir vinjet Kava in cigarete (2003), zbirko prizorov, kjer ob kavi klepetajo umetniki, glasbeniki in igralci. Jarmuschev opus je tesno povezan z glasbo, sodeloval je z glasbeniki, kot so Tom Waits, Neil Young in Iggy Pop. Hkrati je tudi sam aktiven glasbenik v dvojcu Sqürl, ki se opisuje kot »entuziastično marginalni rockovski bend iz New Yorka«.

Jarmusch ostaja eden tistih režiserjev, ki trmasto sledijo svoji poti. V njegovih filmih ni prostora za klišeje – gre za poetiko drobnih trenutkov, človečnosti in nekonvencionalnih zgodb. Njegovo delo je dokaz, da lahko film obstaja tudi zunaj pravil industrije.