Kultnemu kulaku so posvetili cel festival

Turistično društvo Ovtar Jarenina v sodelovanju s partnerji v sklopu projekta Doživi kulaka v Jarenini na praznični petek začenja istoimenski festival, s katerim bodo vse do sredine novembra obujali spomine na snemanje kultnega celovečernega filma Moj ata, socialistični kulak pred skoraj štirimi desetletji.

Kot je povedala vodja projekta Maja Repina, je sestavljen iz dveh delov. Ob festivalu namreč odpirajo razstavo, ki bo ostala na ogled tudi po dogodku. Projekt je po njenih besedah namenjen oživljanju spominov na Slovencem zelo dobro znan film, za katerega je scenarij napisal Tone Partljič, režiral pa ga je Matjaž Klopčič. Na film so domačini zelo ponosni, saj je bil posnet v njihovem kraju, kar je bilo doslej večini javnosti neznano.

Nekateri priljubljeni prizori iz filma so ponarodeli. FOTO: Promocijski material

Sprva na odrskih deskah

Partljičeva komedija iz leta 1983 je premiero doživela na odrskih deskah, pripoveduje pa o povojnem obdobju in preprostem človeku Maleku, ki se je po koncu vojne vrnil iz ruskega ujetništva. Vse življenje si je želel imeti lastno zemljo in končno je postal – socialistični kulak. A sreča ni trajala dolgo, saj mu zemljo kmalu spet vzamejo in ustanovijo kmetijsko zadrugo, Maleka pa osumijo kolaboracije s sovjetskim informbirojem.

Med gledalci vseh generacij ostajajo nepozabni liki Jože, Mimike, Olge in Tinčka Maleka, ugledna je bila tudi igralska zasedba s Poldetom Bibičem, Mileno Zupančič, Urško Hlebec in Matjažem Partličem, več vlog statistov pa so odigrali tudi domačini iz Jarenine. Ljubitelji filma še danes recitirajo nekatere priljubljene prizore.

Pripravili bodo tudi pogovor s Tonetom Partljičem. FOTO: Jože Suhadolnik

V Jarenini se bodo zato filmu poklonili s serijo dogodkov, ki se bodo v petek začeli z interaktivno razstavo v središču kraja, v tamkajšnjem muzeju pa bo zvečer sledila projekcija filma. Septembra pripravljajo srečanje ljubiteljev filma z odprtim mikrofonom za vse, ki poznajo citate iz njega.

Oktobra bodo pripravili Igrokaze, kjer bodo gostujoče gledališke skupine odigrale krajše scene iz komedije, eden osrednjih dogodkov pa bo 11. oktobra, ko bodo v sklopu dogodka Snemali smo kulaka pripravili pogovor z igralsko zasedbo filma in avtorjem scenarija Tonetom Partljičem.

Novembra bodo gostili še kulinarično delavnico Kulakova župa, festivalsko dogajanje pa bodo 15. novembra zaključili s slovesnostjo in tako, kot so ga tudi odprli – s projekcijo filma. Dotlej v sklopu projekta potekajo gledališki in ustvarjalni natečaj ter rokodelske delavnice.