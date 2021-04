Krona v peto sezono z novo zasedbo

Krona je ena najuspešnejših serij. FOTO: Netflix

Dominic West bo novi princ Charles. FOTO: Tristan Fewings/getty Images

Krona je ena izmed Netflixovih najuspešnejših serij in spremlja življenje na britanskem dvoru od 40. let prejšnjega stoletja do moderne dobe. V ospredju je seveda kraljica, a ustvarjalci niso zanemarili drugih članov kraljeve družine. Njihovi škandali in spletke so gledalce prikovali pred televizijske zaslone in komaj že čakajo, da si bodo lahko ogledali novo, že peto sezono večkrat nagrajene serije, med drugim so ustvarjalci zanjo prejeli prestižne nagrade emmy, sag in zlati globus.​Počakati bo treba še malo, a je za zdaj znano vsaj to, da se bo snemanje začelo 5. julija letos. Četrta sezona se je končala z dogodki, ki so kraljevo družino zaznamovali konec 80. let prejšnjega stoletja, ko je zakon med princemin princesože močno škripal, peta pa se bo posvetila naslednjemu desetletju, ki je bilo za Elizabeto II. še posebno težavno. Dokončno je razpadel Charlesov zakon, princesa Diana se je smrtno ponesrečila, razpadla pa sta tudi zakona njene hčerke princesein sina princa. Da je bila mera polna, je požar uničil dobršen del palače Windsor. Peta sezona pa gledalcev ne bo prikovala pred zaslone le zaradi dramatičnih dogodkov in škandalov, temveč tudi zato, da bi videli, kako se bo v vlogah članov ene najbolj vplivnih družin na svetu izkazala nova zasedba.se bo namreč poslovila od vloge Elizabete II., ki je leta 1990 dopolnila 64 let. Starejšo Elizabeto II. bo upodobila, ki jo mnogi poznajo iz filmov o Harryju Potterju. Britanka blesti tako na odrskih deskah kot pred kamero in kritiki so prepričani, da bo odlična tudi v vlogi kraljice. Vlogo njenega moža princabo odprevzel, ki je v svoji dolgi in razgibani karieri med drugim nastopil v Piratih s Karibov, v Dveh papežih, filmu, ki je prav tako kot Krona nastal pod okriljem Netflixa, pa je zaigral v vlogi papeža Frančiška.se je poslovila od vloge kraljičine žurerske sestre princese, v peti sezoni bo vlogo prevzela, še ena priznana angleška igralka, ki je bila leta 2018 med drugim nominirana za oskarja za najboljšo stransko žensko vlogo v filmu Phantom Thread. Z novo sezono prihaja tudi nova princesa Diana, ki jo je v četrti odlično upodobila. V njene čevlje bo zdaj stopila, njenega odtujenega moža princa Charlesa pa bo zaigral, ki ga je med leta 2002 med zvezde izstrelila serija Skrivna naveza, od takrat pa je nanizal ogromno odmevnih vlog., ki se je pred njim za 13 epizod prelevil v Charlesa, je priznal, da je bilo slovo težko, saj da mu je bila vloga v veliko veselje, čeprav Charles v zadnjih delih četrte sezone ni bil prav prijeten lik. Mnogim gledalcem se je hudo zameril predvsem zaradi svojega ravnanja s princeso Diano, ki ji je odkrito očital, da je prav ona razlog za njegovo nesrečo, saj bi se bil veliko raje kot z njo poročil z dolgoletno ljubicoBo sledila še šesta sezona? Oboževalci si tega seveda neizmerno želijo, ustvarjalci pa so si že nekajkrat premislili. Sprva je ustvarjalecdejal, da se bo serija končala prav s šesto sezono, ki pa ne bi pokrila dogodkov v prvem desetletju 21. stoletja, temveč bi se enako kot peta osredotočila na dogajanje desetletje prej ter tako, kot je dejal Morgan, to »zapleteno obdobje predstavila bolj podrobno«.Potem so si Morgan in drugi premislili in javnost obvestili, da bo serije konec s peto sezono, a tudi ta odločitev ni veljala dolgo. »Ko smo se začeli pogovarjati o zgodbah za peto sezono, je kmalu postalo jasno, da ne bomo mogli tega kompleksnega in bogatega obdobja predstaviti v samo eni sezoni, zato smo se vrnili k originalnemu načrtu, torej šestim sezonam,« je gledalce razveselil Morgan. Krona se bo po zadnjih informacijah končala v začetku 21. stoletja, ko je princže dopolnil 18 let in odšel na kolidž, globoko v najstniška leta je vstopil tudi njegov brat princ. Za zdaj kraljeva brata ostajata igralca, ki se je že v četrti sezoni prelevil v mladega Williama, in, komu bosta predala štafeti, ko odrasteta, pa še ni znano.