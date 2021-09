Krona naposled zasedla prestol

Z 11 kipci se je proslavil tudi Damin gambit.

Z igro v miniseriji Mare of Easttown je najbolj prepričala Kate Winslet. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Netflixova dramska serija o britanski kraljevi družini Krona je v minulih letih prejela že ničkoliko odličij, tudi vrsto emmyjev, a najodličnejši kipec za dosežke v televiziji, tisti za dramsko serijo, se ji je vztrajno izmikal.Do letos, ko je s četrto sezono o prvi družini Otoka pometla s konkurenco The Boys, Bridgerton, Deklina zgodba, Lovecraft Country, The Mandalorian, Pose in This is Us ter osvojila tudi tega najprestižnejšega emmyja. Pa tudi sicer je bila letošnja podelitev v znamenju Netflixa, saj jih je z nedeljske podelitve odnesel kar 44, s čimer je svoje glavne konkurente, tudi največjega rivala HBO, pustil daleč za sabo.Zaradi pandemije je bila podelitev seveda manj spektakularna in glamurozna kot v preteklosti, saj je del potekal virtualno, okoli 500 gostov v živo (namesto običajnih več tisoč) pa je moralo slediti strogim ukrepom za preprečevanje širjenja virusa. Sicer pa večer ni postregel z večjimi pretresi ali presenečenji.Ključno je, da je Krona več kot upravičila sloves letošnjega favorita in ob kipcu za naj dramsko serijo slavila tudi v kategorijah najboljšega glavnega igralca in igralke, ki sta ju prejelain, podobno pa so zablesteli stranski igralci, saj sta konkurenco ugnala takokotkotkot princ. Za piko na i pa sta šli Kroni še priznanji za scenarij in režijo.Z 11 emmyji je Krona izenačila rekord po številu kipcev v enem samem večeru za posamezno televizijo ali ponudnika vsebin. Prav toliko kipcev je pobrala Netflixova miniserija Damin gambit o šahovski velemojstrici, ki je v svoji kategoriji premagala konkurente I May Destroy You, Mare of Easttown, The Underground Railroad in WandaVision. Po pričakovanjih se je z lento najboljše komične serije okitil Ted Lasso, ki je prinesel emmyja za glavno komično vlogo, medtem ko je na ženskem polu slavilaiz serije Hacks.V igri se je v kategoriji miniserije najbolj izkazalv podobi modnega oblikovalca, med igralkami pa je pri miniseriji z vlogo detektivke v Mare of Easttown najbolj prepričala