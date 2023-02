Križanka razkriva naslov albuma slovenske skupine (VIDEO)

Skupina Bomb Shell je v novo leto zakorakala suvereno – in to kar z novim albumom, pri katerem se, kot pravijo, žanrsko niso omejevali. Na razprodanem promocijskem koncertu, ki se je minuli konec tedna odvil v ljubljanskem hramu glasbe, v legendarnem Orto baru, smo lahko slišali tako nove skladbe kot tudi stare uspešnice, ki jih je množica obiskovalcev dolgo v noč prepevala skupaj z njimi. In čeprav so mnogoteri obiskovalci skladbe že slišali, pa je tančica skrivnosti še vedno ovita okrog naslova samega albuma. Čeprav je že izdan, do naslova poslušalke in poslušalci pridejo tako, da rešijo križanko.

»Ideja o križanki je padla v trenutku, ko smo se odločali o naslovu albuma, zato vas vabimo na glasbeno popotovanje – dobrodošli vsi, ki želite rešiti naš album, saj boste le tako izvedeli njegov pravi naslov,« pravijo Petra, Anže, Tadej, Aljaž in Brane. Od debitantskega albuma Ob petih je minilo že kar nekaj pomladi. In prav zato so se v mrzli zimi Bomb Shell zaprli v studio in pripravili svoj najnovejši izdelek.

»V času, ko je nastajal album, smo zrasli ne le kot glasbeniki, ampak tudi kot ljudje. V času priprave albuma pa vse stvari niso tekle v pravo smer. Ko je puščica naše glasbene kariere krenila strmo navzgor, smo kar naenkrat ostali brez koncertov, za katere smo dolgo garali. Vmes smo imeli tudi pomanjkanje motivacije, eden od članov je hotel zapustiti naš band. Takrat smo pustili inštrumente ugasnjene in se samo pogovarjali,« pravi peterica, ki je za svoj novi album tokrat prvič postavila tudi dve skladbi v angleškem jeziku – Good Vibes, ki se je ob izidu nemudoma zavihtela na prvo mesto lestvice iTunes Slovenia, kot tudi Welcome to The Show, ki jo pošilja na radijske postaje, skupaj s prav posebnim videospotom.

Še pred izdajo albuma so imeli Bomb Shell prijetno glasbeno bilanco v letu 2022, za njimi je namreč prvi duet, videospot so posneli kar na enem od ljubljanskih avtobusov, osvajali lestvice po Sloveniji, zvok ustvarjali v francoski prestolnici in svojo glasbo predstavili tudi našim zahodnim sosedom.