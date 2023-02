Kristijan posnel pesem namenjeno Tošetu (VIDEO)

Kristijan Crnica, ki se je konec lanskega leta opogumil in stopil na oder hrvaškega šova Supertalent in se prebil do samega finala, je v svet poslal skladbo z naslovom Neka nada. Ta je povezana z njegovo izkušnjo pri naših sosedih, ki je ne bo pozabil do konca svojih dni. Skladbo sta štajerskemu glasbeniku poklonila Dino Pitoski ter Olja Dešić, oba priznana ustvarjalca na hrvaški glasbeni sceni, ki sta bila navdušena nad Kristijanovimi nastopi v največjem hrvaškem šovu talentov.

Kristijan svojo novo skladbo v prvi vrsti namenja hrvaškemu občinstvu in strokovni žiriji, ki so ga podpirali vse do vrhunca šova, hkrati pa je Neka nada pesem, ki bo zagotovo prepričala tudi slovenske poslušalce, saj je zapisana s srčno željo, da bi ljudje začutili moč ljubezni v različnih pomenih človekovega obstoja.

»Pesem je bila že pred leti napisana za Tošeta Proeskega in se potem kar ni zgodila. Ni bilo pravega pevca, dokler ni na oder stopil Kristijan Crnica. V trenutku sem vedel, da mu hočem podariti to pesem,« pravi Dešić o Kristijanovi izvedbi njegovega aranžmaja, ki sta ga s Pitoskim sicer prvotno namenila makedonskemu zvezdniku Tošetu Proeskemu. Neka Nada je predvsem zaradi inštrumentalnega aranžmaja, ki vključuje tudi violine, precej veličastno zapeljana skladba o moči, ki jo ima ljubezen. Poslušalce nagovarja k upanju in sočutju, kar nam uspe pristno začutiti tudi ob odlično zrežiranem videospotu, ki je plod prijateljskega sodelovanja Nika Matka in Kristijana Crnice.