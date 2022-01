Krik prehitel človeka pajka

Po celem mesecu na vrhu seznama lestvice najbolj gledanih filmov v ZDA in po svetu je Spider-Man: Ni poti domov vendarle izgubil prestol. Izrinil ga je najnovejši oziroma znova zagnani Krik, ki je v prvem vikendu predvajanja v ZDA prinesel 30,6 milijona dolarjev (26,8 milijona evrov). Krik, ki je peti film v istoimenski franšizi, hkrati pa predstavlja staro in novo igralsko zasedbo, ki naj bi nadaljevala tradicijo originalnega Krika iz leta 1996, ki je revitaliziral žanr t. i. slasher grozljivk, je po svetu prinesel še slabih 16 milijonov evrov.

Dober začetek

Ni slabo za film, ki je stal le 21 milijonov evrov. Pravice za franšizo Krik, ki je nekoč prinašala lepe denarce studiu Miramax nekdanjega filmskega mogula Harveyja Weinsteina, je odkupila medijska skupina Spyglass, ki je film producirala v navezi s hišo Paramount. Novi Krik je prvi iz serije, ki ga ni režiral legendarni Wes Craven, ki je umrl leta 2015. Vajeti sta prevzela Matt Bettinelli-Olpin in Tyler Gillett, igralski zasedbi pa so se pridružili originalni člani Krika Neve Campbell, Courteney Cox in David Arquette.

Krik je peti film iz franšize, ki hkrati predstavlja nov začetek.

Novi Krik je prvi uspeh v novem letu 2022, zaradi katerega Hollywood pričakuje, da se bodo gledalci začeli v večjem številu vračati v kinodvorane. Januar je sicer precej miren mesec za filme, katerih zimske premiere je preložilo tudi pospešeno širjenje omikrona v ZDA in po svetu. A kljub temu je grozljivka doživela solidno odprtje, pravijo pri Paramountu.

Neve Campbell in Courteney Cox v novem delu FOTO: Paramount

Veliki zaslužkar

Spider-Man: Ni poti domov je minuli konec tedna po zaslužku sicer padel na drugo mesto, a še vedno je vodilni glede na denarce, ki jih je doslej prinesel. V petem vikendu predvajanja je zaslužil nekaj čez 18 milijonov evrov, skupno pa je samo v ZDA prinesel že 617 milijonov evrov, globalno pa 1,4 milijarde. Tako je prehitel Črnega panterja in zasedel četrto mesto največjih celuloidnih zaslužkarjev vseh časov: pred njim so le Avatar, Maščevalci: Zaključek in Vojna zvezd: Sila se prebuja. Na tretjem mestu vikend lestvice je animirani Zapoj 2, ki je globalno prinesel že slabih 192 milijonov evrov.

Novi Krik, ki je prejel pretežno dobre ocene kritikov in občinstva, se je odrezal opazno bolje od predhodnika iz leta 2011, ki je poleg imena nosil zaporedno številko 4. Četrti del je v otvoritvenem vikendu namreč prinesel le slabih 17 milijonov evrov. Kakor pravijo pri Paramountu, je 45 odstotkov gledalcev novega Krika starih manj kot 25 let. A za uspeh bo potreboval tudi gledalce iz drugih starostnih skupin, še posebno oboževalce originalne serije. Trenutno so starejši od 35 let tvorili 23 odstotkov gledalcev.