Kresovali ob ritmih Avsenikovih melodij (FOTO)

Vrsto let so največja in najmogočnejša kresovanja potekala v Mariboru, ko sta bila v Radvanju in pri gostišču Koblar postavljena največja kresova daleč naokoli, hkrati pa so zbrano večtisočglavo množico nagovorili sindikalisti in mednjo delili rdeče cvetje.

V zadnjem desetletju so veliko kresovanje prestavili v Ruše, saj je Športni park Ruše poskrbel za prijetno druženje vseh generacij.

Simon Hauptman, predsednik KS Kamnica in organizator kresovanja, ter Janko Heričko, podpredsednik KS Kamnica

Jolanda Lašič, sekretarka območne ZSSS Podravja in Koroške, v družbi Borisa Soviča, nekdanjega župana Maribora

Tudi letos ni bilo nič drugače. Bodoči očka Dejan Krajnc je čas v poznih popoldanskih urah posvetil najmlajšim, ob tem pa povedal, da se pripravlja na veseli dogodek oziroma prihod otroka, ki naj bi na svet prijokal čez 14 dni.

Sledil je nastop godbe in mažoretk, potem pa so skupaj z županjo Urško Repolusk, podžupanom Janezom Osrajnikom ter direktorico ŠPR Lucijo Smolnik z baklami odšli proti kresu in ga prižgali. Kamnica pa je letos prvič kresovala na veliko oziroma je kresovanje obudila po sedmih letih.

Letos sta Martin Lesjak in Samo Poštrak počivala.

V Rušah kres tradicionalno prižge županja Urška Repolusk v družbi podžupana Janeza Osrajnika in drugih občanov.

Zbrane je nagovorila Jolanda Lašič, sekretarka območnega zbora ZSSS Podravja in Koroške, razdelili pa so tudi rdeče nageljne in vrtnice. Več kot 1500 ljudi sta pozno v noč zabavala Sladki greh in Sašo Avsenik s svojim ansamblom.