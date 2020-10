Kreslin o dedovi zakartani uri

Gre za balado prekmurskega melosa, pretresljiv pa je zlasti refren, ki pravi: »Padajo, padajo karte po mizi, kot mladi fantje na Soči, Nadiži; padajo, padajo srca in križi, mladi fantje na Soči, Nadiži ...«. FOTO: IGOR MALI

Biti drugačen ali celo originalen v glasbi je dandanes vse prej kot lahko. Če samo pomislimo, koliko je glasbenikov in pevcev, koliko pesmi je že napisanih, a nekaterim idej kljub temu ne zmanjka. Marsikateri umetnik je doslej uglasbil resnično življenjsko zgodbo ali izkušnjo, pred kratkim pa je to storil legendarniV svoji novi skladbi namreč pripoveduje družinsko zgodbo iz preteklosti, ki je razplet dočakala po več desetletjih. Pravzaprav je Kreslin zapel o dedkovi žepni uri.Kreslin, ki se je v prvi svetovni vojni boril kot avstro-ogrski oficir, je s Soške fronte prinesel srebrno žepno uro, ki jo je neke noči v lastni gostilni Central v Beltincih izgubil pri kartah. Zastavil jo je kot zadnje, kar je v tistem trenutku imel. Sčasoma se je za njo izgubila vsaka sled in v družini pravzaprav niso vedeli, kaj se je po tistem dogajalo z njo.Potem pa se je, veliko let pozneje, v vse skupaj vmešala usoda. Jožefov sinjo je sedemdeset let po kartanju po naključju odkril pri vaškem urarjuin jo odkupil. Njegov sin Vlado je to zgodbo zdaj opisal v skladbi Tista zakartana ura, ki jo spremlja tudi videospot režiserja. V njem v črno-beli podobi poustvarja dogajanje iz preteklosti, na posnetku pa lahko vidimo tudi znamenito uro in fotografijo Kreslinovega dedka.