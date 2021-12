Kranjci presenetili: Slovenija dobila novo božično pesem (VIDEO)

Odštevamo dneve do božiča, pri tem pa naše dneve pogosto polnijo znane in manj znane pesmi, ki obeležujejo ta družinski dan. Ni jih malo v repertoarju, po novem pa lahko na vaš seznam dodate še eno. Zasedba Kranjci je namreč presenetila s pesmijo Zaupanje, slovensko priredbo skladbe Believe, iz filma The Polar Express, pevca Josha Grobana.

»Covid nam je vsem dobro zagodel. Nastopov ni, zabav ni, koncerti sicer so (tu in tam), a glasbeniki se kar drenjamo v vrstah, kdaj bomo lahko šli na oder ... Edino, kar lahko zares naredimo, je, da se zapremo v studio in ustvarjamo. Ker se je bližal adventni in božični čas, sem predlagal, da bi posneli kaj v tem duhu, kar še ni 'zlajnano'. Slovenci imamo namreč obilo lepih, nabožnih božičnih pesmi, pop glasbe na to temo pa precej manj. Nekega večera sem se lotil prevoda pesmi Believe in na hitro zmetal skupaj nekaj rim. Ko sem zadevo zjutraj prebral ženi, mi je prizanesljivo rekla, da vsako 'rimaštvo' še ni pesnjenje. Ob njeni pomoči sva pesem spravila do točke, ko nisva več mogla ničesar odvzeti ali spremeniti,« nam je zaupal Toni Anžlovar.

»Ni še dolgo, kar smo živeli sanje, a drug za drugim pozabili nanje. Ko se zdi, da čarobnost vsa zbledi, božični dan jo vrne med ljudi,« se glasi del besedila, videospot pa prilagamo spodaj. Tega so posneli kar s telefonom, v ustrezno obliko pa spravili v domačem studiu: »Snemali smo se sami ali ob pomoči stojala ... Vse skupaj je nastajalo kake tri tedne, saj smo Kranjci nekoliko bolj doma na odru kot v studiu, toda mislim, da se je trud izplačal in da smo v slovensko božično pop zakladnico prinesli res lepo in srčno božično skladbo.«

Preostane torej le še, da pritisnite tipko za predvajanje.