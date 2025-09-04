IKONA COUNTRY GLASBE

Kraljica country popa Shania Twain je praznovala 60 let

Shania Twain je najbolje prodajana izvajalka country glasbe vseh časov. Kanadčanka se je od mladih nog ukvarjala s petjem in pisanjem pesmi.
Je vegetarijanka, privrženka vzhodnjaške filozofije Sant Mata, z nekdanjo najboljšo prijateljico sta zamenjali moža. FOTO: Reuters
Je vegetarijanka, privrženka vzhodnjaške filozofije Sant Mata, z nekdanjo najboljšo prijateljico sta zamenjali moža. FOTO: Reuters

G. K.
04.09.2025 ob 11:00
G. K.
04.09.2025 ob 11:00

Ikona country glasbe, kanadska kantavtorica Shania Twain, si je naložila že šesti križ. V karieri je izdala več kot sto milijonov plošč, s čimer je ena od najbolje prodajanih glasbenih izvajalk vseh časov in najbolje prodajana izvajalka v zgodovini country glasbe. Prejela je več nazivov, vključno s kraljico country popa, razglašena je bila tudi za vodilno zvezdo country popa v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

Odraščala je v Timminsu v Ontariu in se od mladih nog ukvarjala s petjem in pisanjem pesmi. V začetku devetdesetih let je podpisala pogodbo z založbo Mercury Nashville Records.

Shania Twain z nagrado American Music Awards leta 1996 FOTO: Profimedia
Shania Twain z nagrado American Music Awards leta 1996 FOTO: Profimedia

Njen debitantski studijski album, naslovljen z njenim imenom, je bil ob izidu leta 1993 komercialni neuspeh. Po sodelovanju s producentom in bodočim možem Robertom Johnom Muttom Langom je dve leti pozneje zaslovela z drugim studijskim albumom The Woman in Me. Prodali so ga v več kot 20 milijonih izvodov po svetu, iz njega je izšlo osem singlov, vključno z Any Man of Mine, Shania pa je prejela glasbeno nagrado grammy.

Tretji studijski album Come On Over iz leta 1997 so prodali v več kot 40 milijonih izvodov, s čimer je postal najbolje prodajani studijski album solo izvajalke, najbolje prodajani country album, najbolje prodajani album Kanadčanke in eden najbolje prodajanih albumov vseh časov. Na njem je bilo dvanajst singlov, vključno z You're Still the One, From This Moment On, That Don't Impress Me Much in Man! I Feel Like a Woman!, pevki pa je prinesel štiri grammyje. Četrti studijski album Up! je bil izdan leta 2002.

Je vegetarijanka in privrženka Sant Mata

Potem ko je leta 2004 izdala svoje največje uspešnice, se je umaknila z odrov, leta pozneje pa razkrila, da sta diagnozi lymske borelioze in disfonije močno oslabili njen glas. Leta 2011 je izdala prvi singel po šestih letih Today Is Your Day in objavila avtobiografijo From This Moment On (Od tega trenutka naprej).

Naslednje leto se je vrnila z ekskluzivnimi nastopi v lasvegaškem Caesars Palaceu, kar je počela do leta 2014, leta 2015 pa se je odpravila na turnejo Rock This Country Tour, ki je bila oglaševana kot njena poslovilna. Leta 2017 je po 15 letih izdala studijski album Now in se spet podala na turnejo. Leta 2019 se je vrnila v Las Vegas in začela nastopati v ­Zap­posu. Njen šesti studijski album Queen of Me je izšel leta 2023 in tistega leta se je podala na istoimensko ­turnejo.

Julija letos je v Calgaryju vodila parado Stampede. FOTO: Todd Korol/Reuters
Julija letos je v Calgaryju vodila parado Stampede. FOTO: Todd Korol/Reuters

S producentom Langom se je poročila leta 1993, leta 2001 sta dobila sina Eja (izgovori se Ejža kot Asia po angleško). Leta 2010 sta se ločila, potem ko je imel Lange afero z njeno najboljšo prijateljico Marie-Anne Thiébaud. Shania se je nato zaročila z direktorjem švicarskega podjetja Nestlé Frédéricom Thiébaudom, nekdanjim možem Marie-Anne.

Shania Twain je vegetarijanka in privrženka Sant Mata, vzhodnjaške duhovne filozofije. Leta 2010 je ustanovila Shania Kids Can, dobrodelno organizacijo, namenjeno reševanju potreb zanemarjenih otrok, ki jih programi socialne pomoči pogosto spregledajo.

Ko je leta 2004 izdala svoje največje uspešnice, se je umaknila z odrov.

