Kralj T'Challa naj ostane!

Na tisoče oboževalcev pokojnega ameriškega igralca Chadwicka Bosemana, ki je v Marvelovih akcijskih spektaklih nepozabno uprizoril kralja izmišljene afriške kraljevine Wakanda, od podjetja zahteva, naj ne upokoji njegovega junaka, kralja T'Challe, ampak naj za vlogo izbere drugega igralca, ki bo nadaljeval njegovo dediščino. Chadwick Boseman je namreč avgusta 2020 v starosti 43 let umrl za rakom.

Ekipa Črnega panterja na zlatih globusih: Chadwick Boseman, Danai Gurira, Lupita Nyong'o in Michael B. Jordan. FOTO: Reuters

Stripovsko-produkcijska hiša Marvel, ki spada pod Disney, je že leta 2020 napovedala, da se T'Challa ne bo več pojavil v njenih novih filmih. »Bosemanov kralj je ikoničen in presega vse dosedanje upodobitve tega junaka v Marvelovi preteklosti,« so zapisali, s čimer so napovedali, da vloge ne bodo namenili nobenemu drugemu igralcu v super uspešnem Marvelovem filmskem svetu.

Peticija za kralja

A Bosemanovi oboževalci pravijo, da mora kralj Wakande ostati del Marvela tudi v prihodnje, da bi se ohranila Bosemanova dediščina v vlogi junaškega črnskega voditelja, s čimer bi se poklonili tudi izjemnemu igralcu. Chicaški filmski kritik in dolgoletni navdušenec nad Marvelovim fantazijskim svetom Emmanuel Noisette je zato aprila lani na facebooku sprožil peticijo, ki je doslej zbrala že več kot 50.000 podpisov, naj kralj T'Challa ostane v Marvelovem vesolju.

50 tisoč podpisov je

doslej že zbrala peticija.

Produkcijsko hišo pozivajo, naj »z ohranitvijo lika počasti spomin na Chadwicka Bosemana v filmski franšizi Črni panter. Če bo Marvel umaknil T'Challo, bo to storil v škodo občinstva, še posebno temnopoltega, ki se je identificiralo s kraljem Wakande.« Kakor je dejal za časnik Los Angeles Times, je v filmu Črni panter, ki je bil nominiran za sedem oskarjev, med drugim za najboljši film, prvič v življenju videl superjunaka, ki je bil videti kot on sam. »T'Challa je bil utelešenje pozitivnega temnopoltega superjunaka,« je Noisette povedal za spletni novičarski portal HuffPost. »Zato pozivamo Marvel, naj vlogo nameni drugemu igralcu, s čimer bi Chadwick Boseman (p)ostal prvi od mnogih odličnih kraljev Wakande,« je pojasnil Noisette.

Črni panter je bil prvi superjunaški film, ki je bil nominiran za oskarja za najboljši film.

Marvel se doslej še ni uradno odzval na Noisettovo peticijo. Disney je sicer že začel priprave na snemanje novega filma iz franšize Črni panter, pri čemer dobro obveščeni viri namigujejo, da bi nova črna panterka v prihajajočem filmu lahko postala kraljeva mlajša sestra Shuri, ki jo je v prvem filmu odigrala Letitia Wright.