Kralj Matjaž jo je uslišal: Korošica poje o bodoči hitri cesti

Poje in igra kitaro.

V pesmi je kralja Matjaža prosila, naj Korošcem pomaga, da bi dobili spodobno cestno povezavo.

Pred dobrim letom je simpatična Korošica, hčerka, nekdaj znane televizijske voditeljice, zdaj lastnice Koroške regionalne televizije, in, vrhunskega saksofonista in zaslužnega profesorja na Univerzi za upodabljajočo umetnost na Dunaju, posnela pesem o kralju Matjažu in ga v njej prosila, naj Korošcem pomaga, da bi dobili spodobno cestno povezavo.Nedavno je simpatična skladba dobila tudi videospot. Vse pa kaže, da jo je kralj Matjaž uslišal, saj bodo delavci Darsa že čez nekaj dni v Gaberkah simbolično zasadili prvo lopato, kar pomeni, da se bo po desetletjih prerekanja in moledovanja Šalečanov in Korošcev gradnja težko pričakovane tretje razvojne osi na Koroško zares začela. Naslov skladbe je Kralj Matjaž, zrihtaj cesto.Nastala pa je menda čisto spontano. Kot glasbeno gostjo so jo povabili na škofjeloški radio Sora, kjer pa vsakemu dajo nalogo. Naložili so ji, naj zapoje o kralju Matjažu, ki je na Koroškem legenda in vsakogar, ki sliši zanj, takoj spomni na Koroško in tamkajšnje ljudi. In takrat je kar zadolžila legendarni lik, naj jim pač zrihta cesto. Sicer Dunjo mnogi poznajo iz šova Slovenija ima talent, v katerem se je širni Sloveniji uspešno predstavila pred dvema letoma, glasba pa je v njihovi družini tako ali tako doma, zato ni čudno, da je postala glasbenica tudi sama.V Velenju je obiskovala glasbeno šolo, zatem pa študirala na Univerzi za glasbo na Dunaju, profesionalno se je začela s petjem ukvarjati pred nekaj leti. Poje vse žanre in v več jezikih, njeni koncerti pa so vedno zelo energični, saj je takšna tudi sama. Februarja letos je s kitaro in petjem krajšala čas tudi Korošicamain, ki sta postavili Guinnessov rekord in neprekinjeno kvačkali 28 ur.