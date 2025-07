Kozoletov film v Sarajevu z mednarodno premiero

V tekmi za srce Sarajeva na letošnjem 31. Sarajevskem filmskem festivalu, ki bo potekal od 15. do 22. avgusta, je 50 filmov, enega bodo prikazali izven konkurence. Gre za celovečerni dokumentarni film OHO Damjana Kozoleta, ki bo imel v Sarajevu mednarodno premiero. Kozole v dokumentarnem filmu raziskuje fenomen avantgardne umetniške skupine OHO.

Selekcijsko ekipo vodi Izeta Gređević, kreativna direktorica festivala. FOTO: Robert Korošec

Na Sarajevskem filmskem festivalu bodo filme prikazali v štirih tekmovalnih selekcijah: igrani, dokumentarni, kratki in študentski film. Med njimi jih bo 16 v Sarajevu imelo svetovno, pet mednarodno in 28 regionalno premiero. Dva bosta imela premiero v BiH, je objavljeno na spletni strani festivala. Selekcijska ekipa pod vodstvom kreativne direktorice Sarajevskega filmskega festivala Izete Građević si je letos ogledala skupno 1036 filmov, od tega 195 celovečernih igranih filmov, 291 dokumentarnih ter 550 kratkih in študentskih filmov.

Na sporedu tudi Fantasy

Selektorica tekmovalnega programa za celovečerni igrani film Elma Tataragić je izbrala devet »izjemnih filmov, ki predstavljajo impresivno in raznoliko panoramo sodobne regionalne kinematografije«. Med njimi je Fantasy slovenske režiserke Kukle, ki bo imel v Sarajevu regionalno premiero. Prikazuje zgodbo treh najboljših prijateljic v zgodnjih dvajsetih letih. Njihov fantovski življenjski slog jih pogosto spravlja v konflikte s fanti iz soseske, ki jih dojemajo kot grožnjo. Mlada transspolna ženska z imenom Fantasy pritegne njihovo pozornost. Postopoma očara dekleta, njihove poti pa se začnejo razhajati, so vsebino filma opisali v Bazi slovenskih filmov.

Častno srce Skarsgårdu Stellan Skarsgård, ki velja za enega od najbolj prepoznavnih švedskih igralcev, bo na letošnjem 31. Sarajevskem filmskem festivalu prejel častno srce Sarajeva za izjemen prispevek k filmski industriji ter dolgoletno in plodno igralsko kariero. »Sarajevski filmski festival ostaja neomajno predan svojemu cilju, da osvetli teme velikega pomena, prežete z močno strastjo do življenja. Rad odhajam tja,« so igralčev odziv objavili na uradni spletni strani festivala.

»Program je dinamična mešanica drzne pripovedi, vizualnih inovacij in svežih perspektiv, ki odražajo kulturno bogastvo regije. Program, ki poudarja novi val filmskih ustvarjalcev, vključuje šest debitantskih filmov, ki na velika platna prinašajo izvirne glasove in drzne ustvarjalne pristope. Od intimnih osebnih zgodb do družbeno relevantnih dram izbor uspešno prikazuje kompleksnost in vitalnost današnje filmske scene ter občinstvu obljublja poglobljeno potovanje skozi raznolike sloge, teme in izkušnje,« je povedala Tataragićeva.

Stellan Skarsgård bo dobil častno nagrado. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Med devetimi filmi sta v tekmi za srce Sarajeva tudi dve slovenski manjšinski koprodukciji: Bog ne bo pomagal hrvaške režiserke Hane Jušić in Veter, govori z mano srbskega režiserja Stefana Đorđevića. Tudi ta filma bosta imela v Sarajevu regionalno premiero. Enako velja za kratki film Ko se dani Stefana Ivančića, ki je prav tako slovenska manjšinska koprodukcija.

V tekmovalnem programu celovečernih filmov so poleg že omenjenih še Vidra Srđana Vuletića, Yugo florida Vladimirja Tagića, Manj pomembne zvezde Renata Olasza, Beli polž Else Kremser in Levina Petra, DJ Ahmet Georgija M. Unkovskega in Sorella di clausura Ivana Mladenovića.

1036 FILMOV si je ogledala selekcijska ekipa.

Potegujejo se za nagrado srce Sarajeva za najboljši film, ki je vredna 16.000 evrov, najboljšo režijo, kar bo nagrajencu prineslo 10.000 evrov, ter za najboljšega igralca in igralko. Vsak od njiju bo nagrajen s po 2500 evri.