Korošica predstavlja energijo srca

Dunja Vrhovnik je kitaristka, pevka, kantavtorica, skladateljica in glasbena producentka. A vse našteto v njeno življenje ni prišlo naenkrat, temveč postopoma. »Najprej sem igrala kitaro, ki me spremlja že 27 let. Ta pot me je popeljala na študij kitare na Dunaj, kjer sem izpopolnjevala svoje znanje. Prepričana sem bila, da bo ostalo pri tem in bo kitara edina glasbena ljubezen v mojem življenju. A je prišlo vmes obdobje, ko sem izgubila voljo do glasbe, do kitare, in jo za nekaj let pustila v kotu. Bojevala sem se z določenimi težavami, ki mi jih je naložilo življenje. Potem pa se je pred šestimi leti zgodil preobrat in kar naenkrat sem stopila na novo življenjsko pot, na kateri je kitara spet postala moja sopotnica. A največje presenečenje mojega življenja je postala notranja želja po prepevanju, kajti vedno sem govorila, da bom v življenju delala vse drugo, le pela ne bom nikoli,« nam pove Korošica, ki se je pred leti predstavila tudi v šovu Slovenija ima talent.

In ker se zarečenega kruha največ poje, je pred šestimi leti začela tudi peti in življenje ji je dalo vedeti, da je na pravi poti. »Da sodim v svet glasbe. Ker pa nisem bila vešča petja, sem se ga začela učiti v Mariboru,« nam še zaupa dekle z bujnimi kodri, ki zdaj nastopa na številnih prireditvah, tudi dobrodelnih.

Simpatična Korošica je k sodelovanju povabila tudi Mešani pevski zbor Carinthia Cantat.

»V času korone sem obiskala 12 domov za starejše po vsej Sloveniji in stanovalcem krajšala čas,« pravi Dunja, ki je pred dnevi predstavila novo skladbo z naslovom Energija srca, za katero je posnela tudi videospot. Kot pravi avtorica, je nova pesem globoko izpovedna, v človeku išče občutke, ki jih pogosto kar zatremo zaradi načina življenja. »Skozi to pesem pa začutimo neko spodbudo, da lahko v življenju dosežemo vse, če si le upamo oziroma dovolimo in verjamemo v čudeže. Največji čudež pa je tako ali tako življenje samo, s svojo energijo, ki jo ustvarjamo prav ljudje,« pravi Vrhovnikova.

K snemanju videospota je povabila posameznike iz ranljivejše skupine ljudi, kajti energija srca, tudi njenega, je namenjena prav vsem ljudem. »In skozi video sem želela prikazati, da smo tako tisti, ki ne potrebujemo veliko pozornosti, kot tudi tisti, ki je potrebujejo malo več, od invalida na vozičku do ljudi z downovim sindromom, v notranjosti, naših čustvih in srčnosti, enaki. Vsi oddajamo energijo in samo energija srca je tista, ki naredi človeka. In prisrčna zgodbica, ki jo predstavljam, je zame osebno res nekaj posebnega in zelo osebnega,« sklene Dunja Vrhovnik, ki je k sodelovanju povabila tudi Mešani pevski zbor Carinthia Cantat. Sicer pa je sama avtorica tako glasbe kot aranžmaja, tudi za glasbeno produkcijo je poskrbela sama. »Nikoli nisem načrtovala, da bi postala tako rekoč tudi glasbena producentka, a očitno imam nekaj v sebi, da me pelje v to smer, in jaz se prepuščam toku,« smeje sklene simpatična Korošica.