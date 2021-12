Koronavirus usoden za Carlosa Marina

Začetek tega meseca nikakor ni nakazoval tako tragičnega razpleta. Španski bariton Carlos Marin, morda najbolj prepoznaven obraz pop opernega fenomena Il Divo, ki je pred skoraj dvema desetletjema začaral svet in omrežil ženska srca, je namreč še 6. decembra stal na odru angleškega Batha. A je pevska četverica nato povsem nepričakovano odpovedala sledeča koncerta, zatem pa kar preostanek letošnje britanske turneje.

Il Divo so navdušili tudi slovensko glasbeno občinstvo. FOTO: Ljubo Vukelič

»Naš dragi prijatelj je v bolnišnici, molimo za njegovo hitro okrevanje,« je skupina pred komaj enim tednom razkrila, da za odpovedjo koncertov tiči bolezen. A čeprav se v podrobnosti niso spustili, so hitro zavele govorice, da je Marin v umetni komi. Vsem zdravniškim naporom navkljub pa pevcu ni bilo več pomoči. V nedeljo zvečer je izgubil bitko s koronavirusno boleznijo, star komaj 53 let.

S slabega je šlo zelo hitro na slabše in najslabše. Zvezdniku so okužbo na koronavirusno bolezen namreč potrdili 7. decembra, stanje pa se mu je hitro poslabšalo, tako da so ga v roku tedna dni že prepeljali na intenzivno enoto manchestrske bolnišnice, kjer so ga zaradi dihalne stiske morali dati v umetno komo in priključiti na ventilator. »Težkega srca sporočamo, da je naš dragi prijatelj Carlos Marin preminil. Takšnega glasu in duha, kot sta bila Carlosova, nikoli več ne bo,« so se od njega poslovili Američan David Miller, Francoz Sébastien Izambard in Švicar Urs Bühler, ki so pred 17 leti z Marinom zajadrali na izjemno glasbeno popotovanje kot pevska četverica Il Divo.

Ustvaril in sestavil jih je glasbeni medijski mogul Simon Cowell, ki je navdih za multinacionalni kvartet klasičnih pevcev našel v slovitem opernem triu tenorjev, v katerem so prepevali Luciano Pavarotti, Placido Domingo in Jose Carreras. Toda četudi ima Cowell odličen nos, kaj glasbenemu trgu manjka, se morebiti niti sam ni nadejal tolikšnega uspeha skupine. Prodali so več kot 30 milijonov albumov po vsem svetu, četverico, ki velja za pionirje pop opere, pa si je v živo ogledalo in na koncertih poslušalo več kot dva milijona ljudi.

Obsedena oboževalka Minule mesece je pokojnemu pevcu grenila življenje prezagreta oboževalka Rosa, ki je Marinu, ko njena ljubezen ni bila uslišana, začela puščati grozilna telefonska sporočila, njena pisma so bila zasičena z grožnjami njegovi družini in prijateljem, pisarila pa mu je tudi o svojih seksualnih željah, ki so se napajale v sadomazohističnih spolnih praksah. V najbolj obsedenih dneh ga je poklicala tudi po ducatkrat na dan. Pevec je zaradi nadlegovanja trpel za nespečnostjo, strah ga je postalo zapustiti lasten dom. Malce utehe je dobil le prejšnji mesec, ko je sodnik udaril obsedenko z nalogom prepovedi približevanja na manj kot 500 metrov.

Marin, rojen sicer v Nemčiji, a je odraščal v Španiji, je prvi album posnel že pri rosnih osmih letih. Bil je reden obraz in glas na španskih pevskih tekmovanjih in televizijskih šovih, nastopil je v vrsti muzikalov, tudi v Briljantini in Nesrečnikih, leta 2003 pa ga je Il Divo izstrelil na zvezdniško nebo.