Koronaobdobje je naplavilo Aniko

Obdobje epidemije koronavirusa, ko skoraj ni bilo glasbenih nastopov, je celjski kantavtorpreživel precej kreativno. V glasbenem smislu, saj je skomponiral kar nekaj novih pesmi. Med temi je tudi pesem, ki jo trenutno predstavlja na radijskih postajah.»Dejansko ni nič narobe s tem, da se svet in narava občasno malo ustavita, umirita, si odpočijeta, ljudje pa si vzamemo čas, da se zamislimo, da čisto vse ni samoumevno, na kar v neusmiljenem tempu življenja pozabljamo. Seveda pa upam, da se bodo stvari čim prej normalizirale, da se bo tudi glasbena industrija, in druge panoge z njo, spet postavila nazaj tja, kjer ji je mesto. Torej na oder, med ljudi. Tudi sam že močno pogrešam nastope, ne nazadnje pa si koncertov, sprostitve in zabave želijo tudi ljudje,« pravi pevec, ki je avtor čutne pesmi z naslovom Anika. V besedilu opisuje fanta, ki je zaljubljen v lepo dekle, a se obotavlja, ali bi pristopil in ji razkril želje svojega srca.»Konec koncev je namenjena vsem fantom, ki so se več ali manj že vsi znašli v podobni situaciji. Ko so bili zelo zaljubljeni in so iskali pot do ljubljenega dekleta. Njim pa je bilo že zdavnaj vse jasno in so same dajale ustrezne signale fantom, ki še kar niso in niso zbrali poguma, da bi končno stopili do njih,« razkrije rdečo nit pesmi Kastelo. Kot pravi, je Anika v zgodbi izmišljeno ime, a je tovrstnih primerov v resnici precej. »Pesem je malo hitrejša, z izrazitim kitarskim rifom, ki ji daje posebno prepoznavnost. Medtem ko sem avtor pesmi sam, pa je za aranžma in produkcijo znova poskrbel primorski producent, za mastering pa.«Kastelo je za pesem posnel tudi videospot, ki je nastal pod taktirko videoprodukcije. Vlogo glavne junakinje, lepe Anike, so v videospotu, ki so ga posneli v Dvorcu Trebnik v Slovenskih Konjicah in starem mestnem jedru Celja, zaupali očarljivi