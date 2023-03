Korak nazaj za ljubezen

Trije izjemni vokalisti Matjaž Robavs, Aljaž Farasin in Gregor Ravnik so s skladbo Oprosti ustvarili glasbeno spremljavo za trenutke, ko je za ljubezen treba stopiti korak nazaj, da lahko srečno zakorakamo v skupno prihodnost. O skladbi, ki sta jo ustvarila Urša in Matjaž Vlašič, so člani Tria Vivere povedali: »Na začetku, ko skladba nastaja, je najpomembneje, da nas tekst nagovori, izhaja iz naše okolice, iz dogodkov, ki nas spremljajo v vsakdanjem življenju. Naše življenje je tako edinstveno in lepo, da je škoda izgubljati trenutke s tem, ko ne znamo odpustiti, poiskati smisla v jutru, ki je lepše v dvoje in v družbi ljubljene osebe.«

Trio, ki s svojimi čudovitimi melodijami in žametnimi glasovi občinstvo osvaja že od časov, ko sta bila Matjaž in Aljaž še del zasedbe Eroika, je novi singel nadgradil tudi z videospotom. Posneli so ga v magičnem ambientu gradu Brežice. »V videu nastopata tudi plesalca, kar poudari odnos med dvema, ki se v različnih gibih prepletata, iščeta harmonijo preživetja, se dopolnjujeta in odprtih rok zreta v prihodnost. Ponosni smo na izdelek in si želimo, da bi naši skladbi uspelo iskreno nagovoriti mnogo hrepenečih ljudi,« še dodajajo člani zasedbe.