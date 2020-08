Korado in Brendi zdaj skupaj pojeta angelom

»Ni to, ni to bolečina, ni to žalost in sivina, ampak občutek, da izgubil sem prijatelja.« Tako sta pred mnogimi leti prepevala Korado in Brendi, eden najbolj legendarnih duetov pri nas. Pred devetimi leti se je tragično in mnogo prezgodaj poslovila ena polovica dueta, Branko Jovanović Vunjak Brendi, v soboto je za njim odšel še Korado.»Zdaj bosta skupaj tam gori igrala angelom,« se je glasil eden od zapisov njunih zvestih oboževalcev na družabnih omrežjih, ki še vedno ne morejo verjeti, da vedno nasmejanega glasbenika in velikega zabavljača ni več. »Pozdravi Brendija in zaigrajta spet kakšno,« pa je Koradu v slovo ...