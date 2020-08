Fantje dolenjskega ansambla s članicami Plesnega mesta FOTO: osebni arhiv

Gre za pikantno polko, ki bo osvežila vroče dni in dvignila utrip prav vsakomur.

Dolenjski Ansambel Petan to poletje predstavlja novo skladbo, ki bo, glede na vsebino, zagotovo hit v nadaljevanju vročih dni. Gre za čisto novo skladbo v ritmu pop polke z naslovom Kopalke so b´le tanke, ki je plod dela kitarista, ki je napisal besedilo in melodijo, ter harmonikarja, ki je dodal aranžma. »Gre za pikantno polko, ki bo osvežila vroče dni in dvignila utrip prav vsakomur. Govori o poletnih prigodah marsikaterega fanta, ki se odpravi na morje in ga tam doleti kakšna morska romanca,« nam skladbo opiše Primož, eden od bratov Petan. Poleg njega in brata Denisa je član ansambla še njun oče, letos pa se jim je pridružil tudi. Fantje so, kot temu pritiče, za skladbo že posneli videospot na slovenski obali, pri čemer so k sodelovanju povabili plesalke Plesnega mesta, katerih članica je tudi glavna igralka»Zelo smo hvaležni tudi, ki je poskrbela za izvrstno koreografijo. Za mirno roko na kameri in odlične ideje pri scenariju pa je zaslužna snemalna ekipa Pratnemer,« nam še povedo Petani, ki so bili izjemno presenečeni nad odzivom poslušalcev in vseh, ki so si videospot že ogledali. V pičlih petih dneh je namreč ta zabeležil že dobrih 18.000 ogledov, dobili pa so tudi veliko pozitivnih odzivov in komentarjev. Ali se jim je med snemanjem pripetilo tudi kaj nenavadnega, smo radovedni. »Oja, smo imeli na obisku nepridiprava,« se muzajo fantje. In razkrijejo, da je glavno igralko Tjašo presenetil morski pes in se ga je seveda zelo prestrašila. »Naš Denis pa jo je junaško rešil in prinesel iz vode. No, ni bilo čisto tako. Res pa smo našli posnetek enega, ki smo ga vključili v zgodbo. Sicer pa smo jo vsi odnesli brez praske. Če bi se res kje pojavil čisto pravi, pa si ne upam pomisliti, kako bi se končalo,« nam še pove Primož Petan, ki igra električno kitaro, kitaro, prav tako poje, medtem ko je Denis harmonikar, ata Ivan poje, igra prav tako harmoniko, kahon in tamburin, Bor pa bas. Ampak zanimivo, da fantje niso v videospotu porabili prav slednjega, Bora namreč. Fant ima namreč uradno licenco za reševalca iz vode, zato se v njegovi navzočnosti lahko vsi kopajo povsem brez skrbi. No, upamo, da njegova pomoč le ne bo potrebna. Sicer pa fantje dolgo ne bodo stali križemrok in uživali na kakšni plaži. Že v bližnji prihodnosti napovedujejo veliko novosti.