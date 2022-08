Kontroverzni raper na Ptuju

Ameriška (t)rap atrakcija Lil Pump je minuli konec tedna med premierno evropsko turnejo gostoval v najstarejšem slovenskem mestu na Offline Festivalu, ki je s svojo odrsko produkcijo in pirotehniko zagotovo naredil dober vtis. Kontroverzni zvezdnik je kariero zgradil na pobalinstvu in lahkih besedilih, v Warner Brothers pa so mu hitro ponudili pogodbo. Zase pravi, da raje gleda slike, kot bere, saj se je aktivnemu šolanju izogibal. Na velikem odru je nastopil z ogromnim nakitom, ki ga najraje nosi. Ptuj je tako že ves julij in avgust slovenska prestolnica zabave, saj dogodkom kar ni konca. Že ta konec tedna se bo na Panorami odvil festival, na katerem bodo nastopili številni izvajalci.