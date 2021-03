Končno bomo slišali novi valček

Prislužite si vstopnico https://promo.delo.si/modrijani . Modrijani na koncert vabijo petega aprila ob 19. uri, z njimi ste lahko na spletni strani www.optimisti.si ali na Telemachovem programu številka 12. Na spletni strani Slovenskih novic si lahko prislužite vstopnico, in sicer jih bomo podarili deset. V nagradni igri lahko sodelujete do petka, 2. aprila, do 12. ure, bralci pa boste lahko v njej sodelovali prek kupona v tisku ali prek spletne povezave

Priljubljena glasbena skupina Modrijani se je po letu, v katerem je imela bolj malo koncertov, lotila projekta, ki je zadnje mesece pri srcu številnim glasbenikom, ki v trenutni situaciji, ko ne morejo stopiti na odre, nimajo druge izbire. Modrijani namreč pripravljajo spletni koncert. Petega aprila bodo svoje narodno-zabavne viže pripeljali iz Pirana v naše domove, tudi s pesmimi in zgodbami, ki jih še nismo slišali. Med njimi bo tudi čisto novi valček Moje slovensko srce, ki govori o ljubezni do Slovenije in do matere.»Modrijani pripravljamo prvi spletni velikonočni koncert z zgodbami in s pesmimi, ki jih še niste slišali od nas. Pričarali bomo občutek, da smo si res blizu. Skupaj bomo zapeli in zaplesali ob najlepših narodno-zabavnih, ljudskih in zabavnih pesmih.Obljubljamo nepozaben dogodek z veliko presenečenji in dobre glasbe,« obljubljajo Modrijani, ki so se še odločili, da bodo nekoga od gledalcev nagradili z dveurnim nastopom na zasebni zabavi, v žreb pa bodo šle vstopnice.»Bodite z nami na veliko noč. Radi vas imamo, Modrijani,« še na svoj prvi veliki spletni koncert vabijo priljubljeni glasbeniki.