Koncert za rojstni dan posvečen praznovanju obstoja gledališča (FOTO)

Želja o koncertu songov iz preteklih uprizoritev SNG Nova Gorica je bila že dolgo prisotna, zdaj, ob praznovanju kar dveh obletnic, pa je napočil pravi trenutek, da se uresniči. »Koncert za rojstni dan je torej posvečen praznovanju obstoja našega gledališča, ljubezni, ustvarjanju in hvaležnosti. Dobro je znano, da je v igralskem novogoriškem ansamblu veliko izvrstnih pevcev. Marsikatera uprizoritev pa se nam je vtisnila v spomin po odličnih songih in škoda bi bilo, da bi jih pozabili,« so dogajanje komentirali v SNG Nova Gorica.

Songi in razstava

Na praznovanju so se gledalci lahko potopili v očarljive melodije najbolj priljubljenih songov iz preteklih uprizoritev, kot so Čarovnik iz Oza, Beraška opera, Rokovnjači, Pašjon, Tutošomato, Tridesetletnice, Realisti in mnoge druge. V rotundi gledališča pa je na ogled razstava 30 gledaliških fotografij novogoriških uprizoritev iz obdobja od 1994. do 2023. Avtorji fotografij so Foto atelje Pavšič Zavadlav, Peter Uhan, Urška Boljkovac, Manja Zore, Jaka Varmuž, Blaž Erzetič in Mankica Kranjec.

Med pevci v novogoriškem ansamblu je tudi igralec Jure Kopušar, sicer pevec zasedbe Viperstone. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Veselo razpoloženi igralka Urška Taufer in dramaturginja Tereza Gregorič

Dogodek so pospremili z odprtjem fotografske razstave.