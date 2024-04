Koncert pogodu nočnim zverem (FOTO)

»Koncert pogodu nočnim zverem s strtimi srci, romantičnim dušam, ki rade pogledujejo v zvezdnato nebo, in tistim, ki obožujejo namakanje v kadi ter menijo, da ni nič bolj krepčilnega za dušo in telo kot vroča kopel,« je ljubljansko-dolenjska skupina AKA Neomi, katere jedro že več let tvorita pevka in avtorica pesmi Saša Vipotnik in multiinstrumentalist in producent Mario Babojelić, vabila v Kino Šiška.

Prijateljica banda, pevka zasedbe Pliš, Aleksandra Ilijevski FOTO: mediaspeed.net

Spremljali so ju basist Dejan Slak - Sleyk, bobnar Marko Grubar in Igor Matković na trobenti, na odru pa so se jim pridružili še številni glasbeni gostje in prijatelji. Njihov novi album Lepo se svetiš v temi je skupek singlov, za katere so doslej posneli šest videospotov. Album nas popelje v vznemirjujoče (ne)znane glasbene svetove, ki jih Saša čutno interpretira, pod besedila poleg pa se je poleg Vipotnikove podpisala še njena dolgoletna življenjska sopotnica Eva Taja Cimerman in v pesmi prinesla svojstven humor in nekoliko več optimizma.

Na odru se jim je pridružil tudi Sašin bratranec, znani kitarist Tadej Košir. FOTO: mediaspeed.net

Oder delili z Roisin Murphy

Slovensko pop sceno so takrat še Neomi prevetrili s prvim albumom Poglej in zdaj dobro znanimi pesmimi Odpri oči, Čudovito in Poglej. Sledil je krajši premor, po katerem so se Neomi člansko in žanrsko preobrazili, njihov stil je zavijugal v indie pop, trip hop in psihedelični noise. Nastopili so na avstrijskem Waves Vienna, portugalskem Westway Labu, nizozemskem Eurosonicu in si delili oder z Roisin Murphy na njenem ljubljanskem koncertu.

Med občinstvom smo opazili tudi brata Tadeja Koširja ter Sašinega bratranca, novinarja Izaka Koširja, z mamo Mičo Vipotnik. FOTO: mediaspeed.net

Tankočutna zasedba AKA Neomi je navdušila z albumom Lepo siješ v temi. FOTO: mediaspeed.net

Izšel je drugi album z naslovom Beautiful Disasters, ki je požel pozitivne kritike tako doma kot v tujini in bil nominiran za zlato piščal v kategoriji album leta 2020. Zdravstvena kriza jim je načrte nekoliko prekrižala, a ustvarjali so naprej in izšlo je še več pesmi v angleškem jeziku, med njimi Grow Old, The View in Self Service, zatem pa so se spet vrnili k materinščini.