Koncert pod dvesto let staro lipo

Nastopila sta tudi Matjaž Švagelj in Metod Štrukelj.

Kljub težki situaciji, s katero se trenutno soočajo glasbeniki, jeuspelo organizirati koncert z naslovom Pod lipo od none. Rijavec je koncert izpeljal na domačem dvorišču na Trnovem pri Gorici. Na kraški domačiji s kamnitim dvoriščem, kamnitimi vodnjaki in značilnim kraškim kamnitim portalom stoji mogočna, skoraj dvesto let stara lipa.Mogočno drevo daje mnogim generacijam navdih za ustvarjanje in poleti odlično senco za druženje. Glasbeniku je dala navdih za novo pesem, ki govori o druženju, ki ga ljudje še posebno v zadnjem času zaradi pandemije zelo pogrešamo. Govori pa tudi o sodobnem načinu življenja, ko smo vsi v nenehnem hitenju in nam življenje dobesedno polzi iz rok. Lipa in pod njo hrastova miza čakata, da se vrnemo pod njeno krošnjo in ustavimo čas, ustavimo sebe, se napolnimo z energijo za življenje, nadihamo čistega, svežega zraka.Vabi nas k razmisleku o trenutku, ki ga živimo. Gianni je tudi tokrat, kot smo ga vajeni, nastopil za svojim belim klavirjem, ki je bil postavljen pod lok kamnitega portala. V spremljevalnem ansamblu sta nastopilain. Gianni Rijavec je poleg nove pesmi Lipa od none predstavil svoje nove romantične balade, kot so Soča, Ti si lepa kot pomlad, Ljubezen, Tvoj poljub, Ogenj ljubezni, Sanje, Pogrešam te in druge. Koncert, ki je bil postavljen v romantično okolje glasbenikove kraške domačije, bo na sporedu 19. septembra ob 21.10 na TV3 in spletnem portalu slovenskenovice.si.