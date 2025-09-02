Komaj 35-letni igralki nagrada za življenjsko delo

Jennifer Lawrence, 35-letna ameriška igralka in producentka, bo na letošnjem mednarodnem filmskem festivalu v španskem San Sebastianu prejela donostio, nagrado za življenjsko delo, so sporočili organizatorji dogodka, ki se uvršča med pomembnejše svetovne filmske festivale. Na festivalu, ki se začne prihodnji mesec, bodo nagrajeno igralko gostili ob projekciji njenega najnovejšega filma Die, My Love, v katerem Jennifer igra v glavni vlogi.

Španski festival je ob razkritju prejemnice nagrade donostia 35-letnico označil za »eno najvplivnejših igralk našega časa«. V letih 2015 in 2016 je bila najbolje plačana igralka na svetu, leta 2013 se je znašla na seznamu 100 najvplivnejših ljudi na svetu revije Time, med letoma 2013 in 2016 pa na Forbesovem seznamu 100 slavnih.

Nagrado bo prejela še producentka Esther Garcia, tesna sodelavka režiserja Pedra Almodovarja.

Njen novi film, ki ga je tudi producirala, bodo prikazali 26. septembra, istega dne, ko bo prejela nagrado. Die, My Love se dogaja na odročnem in pozabljenem podeželju, kjer se ena od mam spopada s psihozo in se bori za ohranitev duševnega zdravja, so vsebino črne komedije povzeli na mednarodni spletni podatkovni filmski bazi IMDb.

Jennifer Lawrence je že kmalu vedela, kaj želi početi, zato je pustila šolo, se vrgla v igralstvo ter vztrajno ignorirala mamine nasvete, naj se posveti manekenstvu. Čeprav nikoli ni študirala igre, je pri 20 z vlogo v neodvisnem filmu povsem navdušila kritike ter prejela svojo prvo nominacijo za oskarja. Danes ima že štiri nominacije in en zlati kipec.

V Rdečem vrabcu je igrala rusko primabalerino. FOTO: Press

Svetovno slavo je dosegla z vlogo Katniss Everdeen v franšizi Igre lakote, ki temelji na priljubljenih knjigah. To je celo sprožilo naval na treninge lokostrelstva, saj je glavna junakinja znana po svojih lokostrelskih sposobnostih. A to ni edina franšiza, v kateri je nastopila, leto prej se je predstavila kot Mystique v Možeh X. Izredno priljubljena igralka je zaradi svoje spontanosti in obnašanja pritegnila množico oboževalcev, a po nekaj ne prav uspešnih filmih (Mati!, Potniki) je nekoliko poniknila tudi njena priljubljenost, tako si je vzela nekaj časa stran od kamer in se vrnila s filmom Don't Look Up režiserja

Je feministka in se zavzema za pravice žensk. Leta 2015 je ustanovila fundacijo Jennifer Lawrence, ki se zavzema za mladinske izobraževalne programe Boys & Girls Clubs of America in Special Olympics, največjo svetovno športno organizacijo za otroke in odrasle z motnjami v duševnem razvoju. Je aktivna članica protikorupcijske organizacije RepresentUs. Leta 2018 je ustanovila produkcijsko studio Excellent Cadaver, s katerim zadnja leta ustvarja svoje filme.

Španski festival, ki bo potekal od 19. do 27. septembra, bo nagrado za življenjsko delo podelil tudi španski producentki Esther Garcia, ki je tesno povezana s številnimi filmi režiserja Pedra Almodovarja in drugih vodilnih španskih režiserjev. Nagrada donostia je dobila ime po baskovskem poimenovanju španskega obalnega mesta San Sebastian.