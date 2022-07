Komaj 16-letna Danaja s harmoniko na vrh Evrope

Po uspehu naših harmonikarjev in harmonikaric na 12. svetovnem prvenstvu v igranju diatonične harmonike, ki je bilo konec maja v Podčetrtku, saj je avstrijska zveza harmonike, ki je nosilka licence, organizacijo zaupala naši Zvezi diatonične harmonike Slovenije, na njem pa je naslov svetovne prvakinje osvojila Velenjčanka Tjaša Lesjak, smo minuli vikend Slovenci dobili še evropsko prvakinjo v igranju diatonične harmonike.

Z mentorjem Klemnom Rošerjem

Ta laskavi naslov je tokrat osvojila Dravograjčanka Danaja Grebenc, ki je v Podčetrtku predala naslov mladinske svetovne prvakinje avstrijski kolegici, saj je sama, po pravilih organizatorja, čeprav šteje šele 16 let, morala igrati v kategoriji starejših od 19 let.

Dosegla vseh 100 točk

Tudi zato je Danajin tokratni uspeh, ki si ga je priigrala v italijanskem Ahtnu pri Vidmu, toliko slajši. Evropsko prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko, letos je bilo 18., je namreč eno od najprestižnejših tekmovanj na svetu, v preteklosti so se ga udeležili številni danes uveljavljeni in uspešni harmonikarji. Med njimi tudi mentor Korošice Danaje Grebenc, harmonikar in vodja zasebne glasbene šole Klemen Rošer, ki je laskavi naziv absolutnega evropskega prvaka na tem tekmovanju osvojil leta 2005.

Po tem uspehu je zasnoval zelo uspešno glasbeno in mentorsko kariero ter postal znan po vsem svetu, kjer je prisotna diatonična harmonika. In tudi njegovi učenci so v preteklosti na tem tekmovanju že dosegli izjemne rezultate, med njimi več prvih, drugih in tretjih mest, pa tudi tri nazive absolutnih evropskih zmagovalcev v igranju na diatonično harmoniko.

Tokrat pa je njegova učenka Danaja Grebenc dosegla vseh 100 možnih točk, strokovno komisijo pa prepričala s skladbami Balajo (Jo Privat, priredba Klemen Rošer), Latin (Klemen Rošer) in Sir Patrik's polka (Patrick Hoetzl). Za svoj nastop je prejela plaketo za najbolj izvirno priredbo originalne skladbe Balajo, plaketo za prvo mesto v svoji starostni skupini ter pokal absolutne evropske prvakinje v igranju na diatonično harmoniko 2022.

2 -krat je bila tudi mladinska svetovna prvakinja.

Kot rečeno, je v preteklosti kar dvakrat osvojila naziv mladinske svetovne prvakinje v igranju na diatonično harmoniko, prav tako je bila absolutna zmagovalka Zlate harmonike Ljubečna ter Mednarodnega tekmovanja Avsenik. Ob tem pa nanizala še številne druge uspehe. Pred leti je izšel njen glasbeni prvenec z naslovom Tango to go, zdaj pa je že v pripravi nov z naslovom Zvoki prvakinje, ki bo izšel v bližnji prihodnosti.