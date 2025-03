Komaj 11 let ima, pa že osvaja odre in nagrade

»To je njena tretja pesem in tudi ta bo dokaz, da postaja pravcata mini zvezdica,« pravi Slavc L. Kovačič, ki s svojo pevsko četico mini zvezd skrbi za mlade talente v vseh glasbenih okvirih – od avtorstva do končne produkcije. Tako je tudi s Tio Kališnik Klemenc, ki prihaja iz Dravograda, stara pa je 11 let.

»To je njena tretja pesem, ki smo jo naredili skupaj. Prva je spregovorila o njenih mucah, druga o njeni generaciji in zagatah, tretja pa v rockerskem stilu potuje po Koroški gor in dol, od Mežice, Radelj ob Dravi, Slovenj Gradca … Premierno se bo Tia s pesmijo 21. marca predstavila na festivalu v hrvaškem Varaždinu, le nekaj dni pozneje pa tudi v zagrebški dvorani Vatroslava Lisinskega,« pravi štajerska glasbena legenda, ki ima za sabo že dobrih 50 let glasbene kariere, katere precejšnji del zavzema štajerska skupina Čudežna polja, zdaj pa, na podlagi dobrih sedem desetletij življenjskih izkušenj, največ energije namenja mladim zvezdam, za katere piše pesmi, jih producira, talente spremlja na festivale in tekmovanja. »In s tem nekaj malega poskrbim tudi za lastno pomlajevanje,« še doda.

In ko beseda steče o tekmovanjih, kaže zapisati, da je dravograjska rockerica Tia lani osvojila kar 10 nagrad ali za najboljšo pesem ali najboljšo interpretacijo na različnih otroških festivalih, ki jih v regiji – od Hrvaške do Makedonije – še zdaleč ni malo. V primerjavi s Slovenijo, kjer jih skoraj ni oziroma jih sploh ni!