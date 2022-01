Kocka je padla – Berlinale v živo bo!

Bo ali ne bo? To vprašanje je nekaj tednov mučilo ljubitelje filmov, z njim pa so se zagrizeno ukvarjali tudi organizatorji Berlinala, ki poleg canskega in beneškega velja za enega najpomembnejših filmskih festivalov na svetu.

»Zelo pozorno spremljamo razvoj pandemije. Naša prednostna naloga ostaja varnost naših gostov, občinstva in osebja, si pa prizadevamo za izvedbo festivala v živo z občinstvom,« so pred dnevi sporočili organizatorji, čeprav jih je ob porastu koronavirusnih okužb vse bolj hromil strah, da se bo ponovila lanska zgodba hibridne dvodelne oblike, ko je bila večina dogajanja primorana k selitvi na splet.

Častnega zatega medveda dobi Isabelle Huppert. FOTO: axel Schmidt/Reuters

Ne nazadnje pandemija tudi letos drugega za drugim s koledarja briše kulturne dogodke, saj se je na splet že preselil filmski festival Sundance v ZDA, podelitev nagrad grammy so preložili, zlate globuse so podelili le pred peščico izbrancev. Toda festivalsko vodstvo je zdaj presodilo, da Berlinale bo. V živo pred občinstvom!

Strogi ukrepi

To bo podobno nekdanji normalnosti. Med 10. in 20 februarjem se bo v Berlinu namreč odvijal 72. mednarodni filmski festival, v katerem bodo filmoljubci v stvaritvah lahko spet uživali v živo.

»Želimo omogočiti Berlinale in glede na naše današnje razmišljanje nam to lahko uspe,« meni nemška ministrica za kulturo Claudia Roth, čeprav bo seveda nujno upoštevati stroga pravila. Vrata bodo odprli le cepljenim in prebolelim, pa tudi zanje bosta obvezna testiranje in nošnja mask, pri čemer ostaja odprto vprašanje, ali bo poživitveni odmerek lahko nadomestil test. Kinodvorane bodo zasedene le do polovice, zabav in sprejemov ne bo. A vsekakor bo bolje kot nič.

Berlinale bo potekal v živo, a Evropsko filmsko tržnico in Talente, ki so namenjeni mladim, so preselili na splet.

Festival, od katerega nas loči še slab mesec, bo odprl film Peter von Kant francoskega režiserja Francoisa Ozona, ki ga bodo prikazali tudi v mednarodnem tekmovalnem programu in bo tu doživel svetovno premiero. »Za letošnje odprtje smo iskali film, ki bi v naš ponoreli vsakdanjik vnesel lahkotnost in veselje,« sporoča umetniški vodja festivala Carlo Chatrian.

Nagrade bodo podelili 16. februarja.

V sledečih dneh bodo ekipe kot običajno predstavile svoje filme, a na rdeči preprogi se bodo pojavljale v okrnjeni obliki. Kdo vse prihaja na festival, še ni znano, znano pa je, da bo častnega zlatega medveda prejela francoska igralka Isabelle Huppert.