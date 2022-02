Ko zapojejo, se utrip poviša

Imamo veliko energije in veliko željo po nastopih,« pravijo fantje, najmlajši v zasedbi šteje 17 let, najstarejši pa 23. V trenutni zasedbi muzicirajo poldrugo leto in si že vse od prvih skupnih vaj trudijo pustiti sled na narodno-zabavni sceni. Krasi jih večglasno petje. Seveda pa je zgodovina ansambla vendarle nekoliko daljša.

Lansko poletje so prvič skupaj snemali, in sicer polko Kjer pesem zveni. Na festivalu pod Pohorjem v Oplotnici so jo zapeli in zaigrali v čast že pokojnemu domačinu in avtorju melodije Tinetu Lesjaku, medtem ko je besedilo napisala Milena Jurgec. Predstavili so se s tekmovalnim valčkom z naslovom Pridne roke.

»Sicer radi preigravamo skladbe Lojzeta Slaka, bratov Poljanšek, Franca Miheliča, Bratov iz Oplotnice pa tudi ljudske, če je želja, zapojemo kakšno a cappella. Za sabo imamo že več praznovanj, na katerih smo zapeli tudi kakšno zabavno skladbo,« še povedo mladi člani Ansambla Utrip. In kdo so to?

Lani na festivalu pod Pohorjem v Oplotnici Foto: Mojca Marot

Harmoniko in bobne igra Jernej Jošt, ki rad ubira najvišje tone. Na vsakih vajah z obilo dobre volje motivira preostale člane. navdušen je nad športom. Basist, baritonist in tretji glas ansambla je Rok Jošt, ki prosti čas preživlja v svoji mizarski delavnici. Najmlajši član je kitarist Nejc Korošec, ki rad eksperimentira z najrazličnejšimi stvarmi in dela dolgoročne plane. Pianist in najnižji glas v zasedbi je Gregor Oblonšek, ki kolege pogosto preseneča z vedno novimi šalami, v prostem času pa pridno dela na svoji kmetiji.

A je zelo zabaven in v njegovi družbi nikomur ni dolgčas. Član pa je tudi Peter Gradič, klarinetist in drugi glas v ansamblu, ki edini prihaja iz Šentruperta nad Laškim. On je tudi tisti, ki na vajah skrbi za red ter kakovost zaigranega. Utripovci so tudi v prostem času zelo dobri prijatelji. Ko odložijo inštrumente, skupaj kolesarijo, igrajo košarko, se odpravijo na kakšen pohod, vedno najdejo čas za zabavo. Najbolj od vsega pa si želijo, da bi letos imeli veliko nastopov in bi jih lahko bolje spoznali vsi, ki imajo radi narodno-zabavne in zabavne viže.