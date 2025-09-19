  • Delo d.o.o.
Knjižna uspešnica slovenske pisateljice še v filmski izdaji

Knjiga Belo se pere na devetdeset, ki je Bronji Žakelj prinesla nagrado kresnik, je izšla v razširjeni filmski izdaji s fotografijami iz filma.
Posebno izdajo je na pot pospremila tudi Uršula Menih Dokl, direktorica Kreativne baze. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

»Ni enostavno gledati svojega življenja na ekranu,« je pisateljica Bronja Žakelj povedala na predstavitvi. Njena težka, a navdihujoča zgodba se je globoko dotaknila slovenske, nato pa še mednarodne javnosti.

Inesa Grobler, vodja marketinga pri Beletrini, in medijska menedžerka Hana Souček Martinc, hči pokojnega igralca Jurija Součka

Prijetno vznemirjena na promociji knjige sta bila Mitja Čander, direktor Beletrine, in Aleš Vesel, vodja trženja Beletrine.

»Ni enostavno gledati svojega življenja na ekranu,« je pisateljica Bronja Žakelj povedala na predstavitvi. Njena težka, a navdihujoča zgodba se je globoko dotaknila slovenske, nato pa še mednarodne javnosti.
M. S.
 19. 9. 2025 | 07:45
Posebna knjiga prinaša skoraj 60 barvnih fotografij iz istoimenskega celovečerca režiserja Marka Naberšnika, ki bo v slovenskih kinematografih na ogled od 20. novembra, in sicer po odmevni svetovni premieri na sarajevskem festivalu. Direktor Beletrine Mitja Čander je poudaril, da roman dokazuje, kako lahko založništvo doživi »srečen konec«. Presenetilo jih je, da je avtorica o težki temi, kot je rak, spregovorila z nepričakovano lahkotnostjo in humorjem ter s tem spremenila javni diskurz o bolezni. Žakljeva je priznala, da je ob izidu dvomila o uspehu »knjige nekoga z ulice«, a jo je bralstvo sprejelo z izjemnim navdušenjem. Ogled filma, ki temelji na njenem življenju, ji je prinesel katarzo, še posebno na premieri v Sarajevu, kjer je začutila močno čustveno moč zgodbe in odziv občinstva.

Za Marka Naberšnika, znanega po uspešnicah Petelinji zajtrk in Šanghaj, je bila to že tretja literarna priredba. Film je do realizacije potreboval sedem let, saj je šlo za zahteven projekt tudi finančno. Producent ​Aleš Pavlin iz hiše Perfo je poudaril, da je bila ekranizacija izjemno zahtevna in da so sredstva pridobili s pomočjo številnih koproducentov iz sosednjih držav. Po njegovih besedah ima film univerzalen naboj, zato si želi, da bi ga videli po vsej Evropi. Po uspehu v Sarajevu, kjer sta igralki Lea Cok in Anica Dobra prejeli nagrado za najboljšo žensko vlogo, bo film pred slovensko premiero prikazan še v Luksemburgu in nemškem Cottbusu, nato pa bo pot nadaljeval po državah koproducentkah ter drugih evropskih festivalih, kjer ustvarjalci pričakujejo prav tako dober odziv. 

Več iz teme

Bronja ŽakeljMarko Naberšnikfilmknjiga
