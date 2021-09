Kmalu nova različica kultnega Sam doma

S kakšnimi vragolijami nas bo nasmejal Archie Yates? FOTO: Gareth Cattermole/Getty Images For Bfi

Prej vlomilca, zdaj zakonca

Joe Pesci in Daniel Stern sta bila odlična kot nerodna vlomilca. FOTO: 20th Century Fox

12.

novembra prihaja remake.

Se spomnite ljubkega fantiča Kevina McCallisterja v podobi, ki ga lastna družina med božičnimi prazniki pozabi doma in odpotuje, medtem ko se navihanček, namazan z vsemi žavbami, sam postavi po robu kriminalni dvojici, ki poskuša oropati njihov dom? Zaradi prikupnega Kevina seveda neuspešno!Od te družinske komedije, ki je Culkina izstrelila med največje otroške zvezde, film Sam doma pa se je zavihtel med najuspešnejše komedije vseh časov, se je sicer odvrtelo že 31 let, toda čar zgodbe nikakor ne zbledi. Sam doma namreč še vedno velja za enega najbolj priljubljenih filmov božičnega časa, brez katerega si tega skoraj zamisliti ne znamo. Naj gre za originalni film iz leta 1990 ali za katero njegovih (sicer manj uspešnih) nadaljevanj, Sam doma decembra še vedno prikuje pred male zaslone cele družine, zaradi česar je filmski studio Disney spoznal, da te krave še niso povsem izmolzli.»Še tri mesece do #Home SweetHome Alone,« so zdaj napovedali zimzeleno družinsko klasiko Sam doma v novi, sodobni preobleki. Seveda pa prihaja na Disneyjevo pretočno platformo ravno pravi čas, sredi novembra, ko se marsikje predpriprave na čarobni božično-novoletni čas že začnejo.Sam doma, ki je v kinoblagajne prinesel dobrih 400 milijonov in je 21 let vztrajal na prestolu najbolj dobičkonosne igrane komedije, izrinila ga je šele zmešana komedija Prekrokana noč 2 leta 2011, je med zvezde izstrelil Macaulayja Culkina, ki mu je uspelo v kozji rog ugnati nekoliko nerodna vlomilca v podobiinToda teh imen v prihajajoči različici ne bomo videli, v navihanega in iznajdljivega fantka Maxa Mercerja se bo prelevil, namesto vlomilske dvojice pa se bo v vlogi filmskih negativcev pojavil prevarantski zakonski par. Sicer pa gre zaplet, ki sta ga spisalain: Maxa družina pozabi vzeti na potovanje po Japonski, zakonski par s kriminalno žilico pa se v tistem času poskuša polastiti dragocene družinske zapuščine. A pri tem ne računata na Maxa, ki bo storil vse, da ju onemogoči. Sledita, seveda, neizbežna kaos in zmešnjava. Ob mladem Yatesu bodo pred kamerami stali šeinV režijskem stolčku bo tokrat sedel, a kultno uspešnico izpred treh desetletij je režiral, ki nad osveženo različico filma ni navdušen. Prepričan je, da so povedali že vse, kar je bilo vredno povedati in pokazati. »Trdno verjamem v to, da filmov, ki kot Sam doma že tako dolgo živijo in so še vedno priljubljeni, ni treba povedati na novo. Nemogoče je ustvariti nekaj resnično izjemnega, zakaj torej poskušati?«