Ključ za rešitev človeštva se skriva v dinozavrih

Nadaljevanje franšize Jurski svet je polno akcije: ekipa znanstvenikov se odpravi na najnevarnejšo točko sveta – na otok, kjer na območju prvega laboratorija Jurskega parka živijo najnevarnejši dinozavri. Epsko akcijsko pustolovščino Jurski svet: Preporod je režiral dobitnik nagrade bafta Gareth Edwards (Rogue One: Zgodba Vojne zvezd), scenarij je napisal David Koepp (Vojna svetov), scenarist prvih dveh delov Jurskega parka, avtor likov pa je Michael Crichton. Izvršni producenti so Steven Spielberg, Denis L. Stewart in Jim Spencer.

Tokrat v glavnih vlogah igrajo ikonična superzvezda Scarlett Johansson, nominiranec za emmyja in nagrado sag Jonathan Bailey in dvakratni dobitnik oskarja Mahershala Ali, v zasedbi pa sta tudi priznana mednarodna zvezdnika Rupert Friend in Manuel Garcia-Rulfo.

Dvakratni oskarjevec Mahershala Ali

Tri leta po tem, ko se je trilogija Jurski svet zaključila z vrtoglavimi številkami, ko je vsak del presegel milijardo dolarjev zaslužka po vsem svetu, ta neuklonljiva franšiza ubira domiselno novo smer, sporoča slovenski distributer Karantanija Cinemas. Dogajanje se odvija pet let po filmu Jurski svet: Prevlada, planet pa je za dinozavre postal večinoma neprijazen in nenaseljiv. Še živeči se zadržujejo na popolnoma izoliranem ekvatorialnem otoku, ki ima zelo podobno podnebje, ki jim je nekoč tako ustrezalo. Tri najbolj orjaška bitja kopnega, morja in zraka, ki uživajo v tropski biosferi, v svojem DNK-zapisu nosijo ključ do zdravila, ki lahko čudežno odreši človeštvo.

7 filmov franšize Jurski park so posneli.

Šokantno odkritje

Nominiranka za oskarja Johanssonova igra Zoro Bennett, izurjeno tajno agentko, ki se mora z ekipo vrhunskih strokovnjakov na skrivni misiji dokopati do genskega zapisa. Ko ekipi pot prekriža družina na izletu, ki so jo s čolna v vodo pometali vodni dinozavri, se skupaj znajdejo na prepovedanem otoku, kjer so se nekoč prosto gibali vsi dinozavri Jurskega parka. V okolju, polnem dinozavrov vseh vrst, naletijo na šokantno odkritje, ki je bilo desetletja skrito očem sveta.

Novo nadaljevanje epske pustolovščine na naša platna prihaja poleti.

Seveda si lahko spet obetamo veliko akcije.

Mahershala Ali nastopa v vlogi Duncana Kincaida, ki mu Zora v ekipi najbolj zaupa; Jonathan Bailey (Žlehtnoba, Bridgerton), dobitnik nagrade olivier, ki velja za najvišje priznanje v gledališču v Veliki Britaniji, igra paleontologa dr. Henryja Loomisa; nominiranec za emmyja Rupert Friend (Homeland, Obi-Wan Kenobi) upodobi zastopnika podjetja Big Pharma Martina Krebsa; Manuel Garcia-Rulfo (Cena resnice, Umor na Orient ekspresu) pa je nastopil v vlogi Reubena Delgada, očeta družine, ki je doživela brodolom. Med zasedbo so tudi Luna Blaise (Manifest), David Iacono (The Summer I Turned Pretty) in Audrina Miranda (Lopez vs. Lopez), ki igrajo Reubenovo družino. V filmu se kot člani Zorine in Krebsove ekipe pojavijo tudi Philippine Velge (Postaja 11), Bechir Sylvain (BMF) in Ed Skrein (Deadpool).