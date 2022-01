Kljub slovesu pogledujeta nazaj

Mladih pevk​ Stelle in Samanthe Maye ni več treba posebej predstavljati, saj njune pesmi redno osvajajo radijske lestvice. Samantha Maya se lahko pohvali tudi s kakšno popevko tedna na Valu 202, Stella pa je bila lani nominirana za zlato piščal kot novinka leta.

Njuno glasbo predvajajo tako nacionalni radio kot komercialne postaje, odlično formo pa kažeta tudi na glasbenih odrih, od festivala Lent do legendarne portoroške Kanele. »Spoznali sva se, ker sva po naključju obe izdali album v začetku prejšnjega leta. Dogovorili sva se, da si ju izmenjava, se dobili na kavi, se zaklepetali, preostalo pa je zgodovina,« pove Samantha Maya. »Pisanje besedil je za obe zelo pomemben del ustvarjalnega procesa. Na ta način izražava svoje misli in občutke, po drugi strani pa se lahko res vživiva v pesem, ko jo izvajava,« pravi Stella.

Refren pesmi Le spomin so ljubitelji njune glasbe v živi izvedbi že lahko slišali med decembrskimi radijskimi gostovanji, recimo v Jutru ob kavi in kitari na Radiu Maribor ter dobrodelnem maratonu Radia 1, zdaj pa končno prihaja v čistokrvni studijski verziji, v kateri ne manjka kitar.

»Pesem govori o poslavljanju od osebe, čeprav še nočeš, da gre. Slovo s sabo vedno prinese en kup občutkov, in vmes je nekakšna faza, ko že greš naprej, a se še vedno oziraš na vse spomine in se malo kopaš v nostalgiji. Le spomin je ta faza. Ampak na koncu je pomembno, da uživaš v trenutku z ljudmi, ki te obkrožajo, ki jih imaš rad in s katerimi z veseljem preživljaš svoj čas. Kopica takšnih trenutkov je ujeta v videospotu, s katerim želiva predstaviti ne le končne pesmi, temveč tudi ustvarjalno pot, ki naju je pripeljala do sem. Od poplesavanja med vajo s skupino, nazdravljanja z otroškim šampanjcem za novo leto do polivanja tatarske omake med odmorom za kosilo, vse smo posneli!« pravita mladenki, ki že komaj čakata, da stopita na odre in svojo glasbo poneseta med ljudi tudi v živo.