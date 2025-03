Kljub slabim kritikam na prvem mestu

Netflixov najnovejši visokoproračunski film The Electric State, v katerem igrata Millie Bobby Brown in Chris Pratt, je eden najdražjih pretočnih filmov, kar jih je bilo kdaj posnetih. Akcijski triler je 293 milijonov evrov težak in je najdražji, kar jih je Netflix doslej produciral.

Nastal je pod režisersko taktirko bratov Anthonyja in Joeja Russoja, ki sta znana po Marvelovih uspešnicah (posnela sta štiri Marvelove filme, vključno z izjemno uspešnima Avengers: Infinity War in Endgame). Temelji na grafičnem romanu Simona Stålenhaga, čeprav so nekateri kritiki poudarili, da je Netflix zgrešil bistvo knjige o nevarnostih potrošniške družbe, zasvojene s tehnologijo.

Chris Pratt in Millie Bobby Brown imata glavni vlogi. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

The Electric State sledi Brownu, Prattu in vrsti norih robotov v alternativni različici Amerike iz devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko je potekala vojna med ljudmi in inteligentnimi roboti. Najstnica Michelle, ki nima staršev, potuje skozi uničen svet, saj želi najti brata. Na poti jo spremlja skrivnostni robot – darilo njenega očeta –, s katerim skupaj odkrivata resnico o svetu, ki ga je uničila vojna med ljudmi in umetno inteligenco. Medtem ko se prebija skozi pokrajino, polno zapuščenih strojev in temačnih skrivnosti, se Michelle sprašuje, kaj pomeni biti človek v svetu, kjer tehnologija prevzema nadzor.

Neusmiljeni kritiki

Glavne vloge igrajo Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Ke Huy Quan in Woody Harrelson, film pa je izšel le dan po novi Netflixovi seriji Adolescence, zato so pričakovali prevlado obeh vsebin. A za zdaj kaže, da Netflix vendarle ne bo imel razloga za slavje. Njihova pričakovanja so bila visoka, a so gledalci po prvih vtisih sodeč menda razočarani, kritiki pa neusmiljeni. Časnik New York Times je film opisal kot »predvidljiv, kičast in preprosto neumen«, The Times ga je ocenil z eno zvezdico: »Videti je kot povprečno obdobje Transformerjev. Napetosti ni, igra je slaba. To je drago dolgočasje.«

Ryan Reynolds, Gal Gadot in Dwayne Johnson v filmu Red Notice, ki velja za najbolj priljubljen film pretočnega velikana doslej. FOTO: Netflix Frank Masi

Tudi na Varietyju nimajo dobrega mnenja, kritični so do bratov Russo, ki sta »izvirno gradivo spremenila v sterilni kaos izposojenih idej iz boljših filmov«. Na agenciji Associated Press so zapisali, da manjka duša, ki bi film spremenila v nepozabnega. »Ob vsem, kar ima na voljo, je The Electric State presenetljivo dolgočasen.« Empire je dejal, da je bil »lahko gledljiv« in vreden treh zvezdic, medtem ko je Telegraph podelil štiri zvezdice »Spielbergovi poslastici«, poroča BBC. Tudi komentatorji na omrežju X niso najbolj navdušeni.

A mnenja kritikov so v dobi pretakanja postala manj pomembna. Slabe kritike niso preprečile, da bi The Electric State po objavi pristal naravnost na prvem mestu Netflixove lestvice. Ujema se z Netflixom, ki snema zvezdniške, zabavne in eskapistične filme, ki jih recenzenti pogosto kritizirajo, a si jih ogleda na stotine milijonov naročnikov.

Najbolj priljubljen film pretočnega velikana doslej je Red notice iz leta 2021, katerem igrajo Dwayne Johnson, Gal Gadot in Ryan Reynolds in ki je imel po meritvah Netflixa 231 milijonov ogledov.