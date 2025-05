Klemen po izpadu ne skriva razočaranja, Mojca pa: Naslednjič greš sam!

Po prvem polfinalnem večeru letošnje Evrovizije, kjer se Sloveniji ni uspelo prebiti v veliki finale, sta slovenska predstavnika Klemen Slakonja in Mojca Fatur kljub razočaranju izžarevala dostojanstvo in hvaležnost za izkušnjo.

Slakonja je po izpadu za Radio Slovenija dejal, da so z ekipo pričakovali, da bo ves ta njihov trud obrodil sadove v obliki finala. Še več: »Mislili smo, da se lahko obeta še kaj več od finala,« je še priznal.

Dali so vse od sebe

»Res smo dali vse od sebe, ampak očitno to ni bilo dovolj,« pa je za MMC RTV Slovenija povedal Slakonja. Ob tem je dodal, da so seveda upali na boljši razplet: »Je pa to vseeno tekmovanje in narava tega je, da si želiš čim več.«

Slakonja je Evrovizijo kljub neuspehu označil za izjemno izkušnjo, ki mu bo ostala v lepem spominu: »Bilo je krasno, čudovito je bilo videti zakulisje tega največjega televizijskega šova na svetu.« V optimističnem duhu je še dodal: »Morda pa je to začetek česa novega.«

»To je tekmovanje, ne pa tudi konec kariere«

Z njim se je strinjala tudi njegova zaročenka in sopotnica na evrovizijskem odru Mojca Fatur: »Ampak tako pač je, to je tekmovanje.« Poudarila pa je tudi pomembno sporočilo: »Ne smeš pa tega jemati, kot da je s tem konec kariere.«

Fatur je izrazila hvaležnost za podporo, ki sta jo oba občutila v teh dneh: »Mislim, da smo lahko vseeno ponosni in lahko gremo z dvignjeno glavo domov.«

Nov začetek – in album na rojstni dan

Slakonja je v zaključku v svojem značilnem slogu z veliko mero humorja napovedal prihodnost: »3. junija, na moj 40. rojstni dan, izide moj album. 3. junij je tudi obletnica, ko sem Mojci prvič predvajal to pesem in je rekla, da moram z njo na Evrovizijo. In zdaj smo tu! Izpadli! Hvala, draga,« je v šali pripomnil. Mojca mu ni ostala dolžna in mu z nasmehom vrnila: »Naslednjič greš sam!«