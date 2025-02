Klemen navdušuje: »V maju nam bo pripadala visoka uvrstitev! Boste videli«

Po sinočnji zmagi Klemna, ki bo Slovenijo maja predstavljal na tekmovanju za pesem Evrovizije v Švici, so družabna omrežja preplavili komentarji. Tistih, ki jim je njegova skladba všeč, in tistih, ki jim ni.

Za mnenje smo povprašali tudi vas, drage bralke in bralci, ki vam je vam je osebno-izpovedna in izredno ganljiva balada, kot kaže segla do srca in vas navdušila.

Bralka Jelka je sicer odgovorila, da Eme ne gleda in je niti ne zanima, kdo je zmagal, in kdo bo nastopil na velikem evrovizijskem odru, z njo se je strinjala tudi bralka Mira, ki je dodala, da bi bilo bolje, če bi denar, ki smo ga namenili za Emo in ga še bomo za našo udeležbo na Evrosongu, porabili za kaj bolj »donosnega in poštenega«, drugim pa vam je bil Klemen, kot kaže, všeč.

Pesem ni na prvo žogo

»Klemnova pesem je dobra, ni na prvo žogo. Zelo izstopa njegov zares odličen vokal,« je denimo zapisal bralec Ivan, ki pa mu ni bila všeč oprava, v kateri je Klemen stopil na oder: »Ob nastopu je bila popolnoma odveč športna jakna.«

Svetlolasi glasbenik in imitator ter vsestranski umetnik je navdušil tudi Darinko, ki pravi: »Skladba mi je bila zelo všeč. Glasovala sem za Klemna. Ali niso ženske pokazale preveč svojega telesa in s tem preusmerile pozornost?« Izzivalna garderoba Klemnove konkurentke v finalu July Jones je zmotila tudi bralko Zdenko. »Klemen bravo! Na Evrovizijo se gre pet ne pa sebe kazat, kakšno postavo imaš,« pravi.

Klemen je bil všeč tudi Bernardi: »Edini, ki si je res zaslužil zmago, je Klemen. Od kod so pa večino ostalih kandidatov 'privlekli'? Nikoli slišala za večino njih.« Sonjo pa je povsem ganil: »Na Evrovizijo smo v preteklosti poslali že veliko 'napačnih' skladb. In kaj je prava izbira? Sem prepričana, da v tem trenutku ni bolj srčno izpovedne pesmi, kot je skladba Klemna. In on je pel za Mojco, pel je za vse bolnike s tako težko diagnozo in pel je za upanje in zmago vseh srčnih ljudi. Bravo Klemen!«

»Moje skromno mnenje ... po dolgem času spet ena lepa pesmica … pa čudovit človek, ki jo izvaja,« je bila navdušena Janja. Bralec Sergej je šel še korak dlje. Ne le, da mu je izbrana pesem všeč, prepričan je tudi, da se bomo v Švici odrezali odlično: »V maju nam bo pripadala visoka uvrstitev! Boste videli.«