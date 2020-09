Klavžarji imajo skladbo s hudomušnim besedilom

Po daljšem premoru so pred dnevi na radijske postaje poslali čisto novo skladbo.

Čeprav so imeli pred devetimi leti poslovilni koncert v Laškem, so si pozneje, na veselje številnih poslušalcev, člani Ansambla Braneta Klavžarja vendarle premislili in tudi še nastopali. Obso zbrani vsi, ki skupaj pojejo in igrajo že od leta 2001, to soinPo daljšem premoru so pred dnevi na radijske postaje poslali čisto novo skladbo s še kako aktualnim besedilom na temo Telefon. Verzi so zadnje delo že pokojne, za glasbo pa je poskrbel sam vodja ansambla Brane Klavžar, ki se je kot avtor podpisal pod številne viže, ki jih izvajajo priznani ansambli in bogatijo našo glasbeno zakladnico. Polko so posneli v studiu AND v Slovenski Bistrici pri tehniku in producentuOboževalci in ljubitelji tovrstne glasbe upajo, da bodo člani tega priznanega ansambla s številnimi lepimi melodijami, ki božajo ušesa poslušalcev, še vztrajali. Ne nazadnje bodo prihodnje leto praznovali 40 let glasbenega ustvarjanja.