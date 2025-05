Klapa Šufit v Galeriji Repanšek

Zaključek letošnje sezone kluba Blunout iz Domžal bo malce drugačen. To bo uvertura v poletje z vonjem po morju in borovcih ter klapsko glasbo. Letošnjo sezono zaključujejo ta petek ob 20. uri v Galeriji Repanšek v Rudniku pri Radomljah, kjer bo koncert ene najboljših klap – Klape Šufit iz Splita. Z izjemno bogato zgodovino in res številnimi glasbenimi nagradami spada Šufit med najuspešnejše dalmatinske klape.

Svoj preboj so zagotovo dosegli s hitom Ne diraj moju ljubav, ki je na YouTubu z več kot 45 milijoni ogledov podrl vse rekorde v klapskem svetu. Njihovi koncerti so vedno zelo obiskani in prava poslastica za ljubitelje dalmatinske klapske glasbe.

Jeseni 1992 je mladi in nadarjeni profesor glasbe Tomislav Veršić na podstrešju splitske 4. gimnazije Marko Marulić zbral skupino učencev v majhno vokalno skupino. Poimenovali so se Klapa Šufit, ker so vadili na šolskem podstrešju (šufit je v hrvaškem narečju ime za podstrešje). Leto in pol pozneje so prvič uspešno nastopili na Festivalu dalmatinskih vokalnih skupin v Omišu, kjer so tekmovali kot najmlajša moška vokalna zasedba v zgodovini tega najpomembnejšega festivala klapskega petja.