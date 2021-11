Kjer je vino, tam je video

Ansambel Razplet ima sedež v Halozah, natančneje v Leskovcu pri Ptuju, od koder prihajajo trije člani, in sicer basist in baritonist Timi Kmetec, kitarist Žiga Kmetec in pevec ter klaviaturist Aljaž Hliš, harmonikar in bobnar Damjan Klemenčič pa je doma iz Svetega Tomaža, natančneje Zagorja. V tej zasedbi ansambel deluje zadnjih pet let, torej od leta 2016, prej pa so člani igrali v drugih zasedbah. A prišel je prelomni trenutek, ko so začutili, da želijo nove izzive.

Ansambel Razplet je snemal v domačih Halozah in v Jeruzalemu.

Združili so neizmerno ljubezen do glasbe in hitro spoznali, da želijo ustvarjati v skupnem ansamblu. Tako je nastal Ansambel Razplet. Ime so izbrali med pogovorom o ciljih ansambla, ko je eden od njih dejal: »Vse se bo razpletlo.« Tako so začutili, da je besedica razplet tista, ki so jo ves čas iskali. Vsi štirje člani se sicer družijo tudi v prostem času, ne samo na vajah in nastopih, kar je za dobro delovanje ansambla zelo pomembno. Niso torej samo člani ansambla, temveč pravi prijatelji tudi zasebno.

Njihova značilnost je štiriglasno fantovsko petje. Ker so še mladi in polni ambicij, so začeli ustvarjati tudi lastne skladbe s ciljem, da bi se nekoč udeležili katerega slovenskega festivala. Prav tako si želijo izdati album. Večinoma igrajo na rojstnih dnevih, porokah, birmah, koncertih in drugih dogodkih. Njihov izziv so nastopi v televizijskih oddajah, medtem ko so na radijskih postajah že dokaj redni gosti.

Drugačni so predvsem zato, ker poskušajo ubrati neko svojo pot do uspeha, ki jo bodo podkrepili z novimi skladbami, za katere se bodo potrudili, da bodo ljudem segle v dušo. Ena takih je pesem Med vinogradi, ki so jo posvetili haloškim vinogradom, od koder prihajajo. Trte še obogatijo lepo haloško pokrajino.

Pesem, katere avtor melodije in priredbe je harmonikar Damjan Klemenčič, besedilo pa je napisal Matej Trstenjak, opeva ljubezen do vinograda in neizmerno srečo, ki jo lahko najdemo med trtami. In seveda so se zato odločili, da v Halozah, v domačem vinogradu, kjer nastaja tudi njihovo vino Razplet, ter na Jeruzalemu, v okolici dvorca Jeruzalem, posnamejo videospot. »Na snemanju smo se res zelo zabavali. Tudi zato, ker smo bili v dvorcu Jeruzalem v času kosila pa smo imeli tudi veliko gledalcev, ki so nas s svojimi mobilnimi telefoni ves čas snemali, se z nami fotografirali in se nasploh zabavali,« nam je zaupal Damjan Klemenčič.