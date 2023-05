Kje snemajo? Za Vojno zvezd v Tunizijo, za Jurski park na Havaje

Kultni filmi in nadaljevanke zaznamujejo tudi kraje, kjer so jih posneli, saj številni gledalci radi poromajo tja, kjer so svoj pečat vtisnili njihovi najljubši zvezdniki. Navdušenci nad sago Vojna zvezd obiskujejo puščavo blizu mesta Nefta v Tuniziji, kjer so za snemanje postavili prizorišče na planetu Tatuin.

Pirate s Karibov je mogoče podoživeti prav na Karibih, natančneje v pristanišču Wallilabou Anchorage v Saint Vincentu na enem od Grenadinskih otokov. Domovino hobitov iz filma Gospodar prstanov si od blizu lahko ogledate v pokrajini Waikato na Novi Zelandiji. Tam imajo danes hobitom posvečeno restavracijo in pub, ponujajo pa tudi vodene oglede po pravljični deželi Šajerski.

Soba 237 iz Izžarevanja je nenehno zasedena.

Vtis Jurskega parka starši svojim nadobudnežem pričarajo z obiskom Havajev, le dinozavrov tam ne bodo več našli. Božično filmsko uspešnico Sam doma pa je mogoče videti v kraju Winetka v ameriški zvezni državi Illinois.

Morda res ni dinozavrov, a prizorišče snemanja Jurskega parka je veličastno.

Mojstrovino legendarnega režiserja Stanleyja Kubricka Izžarevanje lahko podoživite v hotelu, kjer so film snemali in se enako tudi imenuje – Timberline Lodge. Soba, ki so jo za potrebe filma iz 217 preimenovali v 237, saj se je lastnik bal, da ljudje ne bodo več želeli spati v njej, je po srhljivki najpogosteje zasedena v vsem hotelu.

Salzburg številni obiščejo zaradi muzikala Moje pesmi, moje sanje.

Motel Bates, prizorišče dogajanja v filmu Psiho Alfreda Hitchcocka, pa je začel delovati šele potem, ko so srhljivko posneli. Za pristne užitke se morate podati v mesto Aldergrove v Kanadi. Nam precej bližje je prizorišče muzikala Moje pesmi, moje sanje. Vsako leto približno 300.000 obiskovalcev odpotuje v avstrijski Salzburg samo zato, da bi sledili stopinjam prikupne junakinje filma Marie, ki jo je v nesmrtni filmski lik prelevila igralka Julie Andrews.