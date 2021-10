Kitara presegla pričakovanja

Do zdaj je bila v lasti glasbenega producenta Daniela Reya. FOTO: Twitter

Kitara je spremljala skupino na odrih dve desetletji.

15 studijskih albumov so izdali.

Dobrih 800 tisočakov je odštel navdušenec za kitaro, avkcijska hiša RR Auction iz Bostona pa je na dražbi spominkov slovite zasedbe prodala še številne druge dragocenosti, druga glasbila, mikrofone in rokopise besedil.Številni goreči oboževalciA daleč največ pozornosti in navdušenja je požela kitara člana zasedbe, ki je od 2004. pokojen; glasbilo je bilo zadnjega četrt stoletja shranjeno v Hramu slavnih rock'n'rolla v Ohiu, in ker se je izteklo 25-letno obdobje, v katerem kitara ni smela na tržišče, se je znašla na dražbi in takoj našla novega lastnika.Do zdaj je bil pod njo podpisan, ki mu je Johnny leta 1996, ko se je ena prvih punck rock zasedb v ZDA razšla, kitaro prodal, glasbeni producent in dolgoletni sodelavec skupine pa jo je potem posodil omenjeni ustanovi. Električno kitaro Mosrite Ventures II so najprej ocenili na dobrih 400 tisočakov, a je nazadnje iztržila 804.000 evrov; končni izkupiček je presenetil tako Reya kot tudi organizatorje dražbe, a kot se je izkazalo, imajo Ramones, ki so v 22 letih izdali 15 studijskih albumov, še številne goreče oboževalce, kitara pa je skupino spremljala na odrih skoraj dve desetletji.Rey je na dražbi bogato zaslužil, druga kitara mu je prinesla 40 tisočakov, mikrofoni pa 11; prodal je tudi bobnarske palice za slabega tisočaka, besedilo She Talks to Rainbows je prineslo 3300 evrov, besedilo Searching for Something pa 200 evrov manj.