Kitajska uspešnica s prestola izrinila Disney

Kitajska uspešnica Ne Zha 2 je s prestola izrinila Disneyjev animirani film Vrvež v moji glavi 2 (Inside Out 2) in postala najdonosnejši animirani film vseh časov. Ne Zha 2 je napolnil kinodvorane na Kitajskem, kjer je že prevzel naziv največje kinouspešnice v državi, odkar je bil lanski mesec premierno prikazan.

Po podatkih državne tiskovne agencije Xinhua, ki se sklicuje na platformo Maoyan, je ta epska fantazijska pustolovščina zaslužila več kot 1,65 milijarde evrov. S tem je prehitel Vrvež v moji glavi 2, ki je po lanski premieri zaslužil 1,63 milijarde evrov.

Izdan tudi v tujini

Ne Zha 2 pripoveduje zgodbo o uporniškem mladem božanstvu, ki uporabi svoje moči za boj proti mogočnim sovražnikom, potem ko je njegova vas uničena. Film je bil ta mesec izdan tudi v tujini, kar je pri nekaterih Kitajcih vzbudilo upanje, da bo požel podobno priznanje tudi na mednarodni ravni, poroča AFP.

Predsednik Xi Jinping spodbuja večje zaupanje v tradicionalno kulturo in si prizadeva, da bi Kitajska do leta 2035 postala kulturna velesila. Prvi del Ne Zha je po izidu leta 2019 postal najdonosnejši kitajski animirani film tistega časa. Njegovo nadaljevanje pa je torej v samo devetih dneh preseglo vse rekorde domačega blagajniškega uspeha – vključno z znanstvenofantastično uspešnico The Wandering Earth iz leta 2019 in domoljubnim vojnim filmom The Battle at Lake Changjin iz leta 2021.

Film Ne Zha 2, ki temelji na romanu Investiture of the Gods iz 16. stoletja, je prav tako izkoristil naraščajoče povpraševanje po izdelkih, ki temeljijo na tradicionalnih kitajskih zgodbah, in narodni ponos zaradi tehnološkega napredka države. Zaradi uspeha filma so namreč uradne trgovske izdelke in igrače, povezane s filmom, razprodali po številnih trgovinah na Kitajskem. Poročali so, da so številni izdelki popolnoma razprodani.

Filma Ne Zha in Ne Zha 2 sta nastajala po pet let. Pri ustvarjanju drugega filma je sodelovalo več kot 4000 ljudi iz 138 animacijskih podjetij, kar je več kot dvakrat toliko kot pri prvem filmu, kjer je sodelovalo 1600 ljudi. Producent Liu Wenzhang je dejal, da je število likov v tem filmu trikrat večje kot v prejšnjem. Prvi film je imel več kot 1800 prizorov, medtem ko jih ima nadaljevanje več kot 2400, od tega več kot 1900 s posebnimi učinki.