Kitajska spremenila risanko Minioni (FOTO)

Dobro premaga zlo. In kriminalna dejavnost je vselej kaznovana, zlikovci bodo za svoja podla dejanja vedno odgovarjali. To je sporočilo, ki ga kitajska vlada želi vcepiti v zavest svojih državljanov.

Zmagoslavja slabega ne dopušča niti v izmišljenem risanem svetu, zato tudi v animiranem celovečercu Minioni: Vzpon Gruja vsem dobro poznani in skrajno simpatični antijunak Gru s partnerjem v zločinu Wild Knuckelsom ne odpeketa zadovoljno v jutrišnji dan, ampak prvi prestopi na stran dobrih fantov, drugega pa dohiti roka pravice in ga strpa za zapahe za 20 let.

Dober konec dobi tudi film Klub golih pesti.

Vsaj v kitajski in spremenjeni verziji risanke, medtem ko v mednarodni in originalni različici Gru, ki mu je glas posodil Steve Carell, z mentorjem Wild Knuckelsom z glasom Alana Alde odjaha v sončni zahod, potem ko je slednji hlinil svojo smrt in se tako izognil aretaciji. Nedvomno z vrsto prestopniških podvigov pred seboj.

Predani očka

Prikupni rumeni miniončki so spet zavzeli kinematografska platna. A v najnovejšem iz franšize potujemo v času nazaj in spoznamo komaj 12-letnega Gruja, ki sanjari, da bi postal največja baraba na svetu. V sledenju tej ambiciji pa spozna velikana med slabimi fanti, Wild Knuckelsa, s katerim nepričakovano postaneta partnerja v zločinu. Tu, tik pred koncem, pa se izvirna in cenzurirana kitajska različica ločita. Kitajskim gledalcem je namreč predstavljen oblastem bolj všečen konec.

Simpatični zlobnež Gru se odpove življenju zločinca, njegova največja vrednota postane družina in spremeni se v predanega očka trem hčeram. Na drugi strani predstavniki zakona stopijo na prste Wild Knuckelsu in ga strpajo v zapor, kjer odkrije svojo ljubezen do igre in ustanovi zaporniško gledališko skupino. »Kako kitajski konec,« je zapisal neki uporabnik družabnih omrežij, bloger DuSir, ki ima kar 14,4 milijona sledilcev, pa, da očitno le kitajski gledalci potrebujejo tovrstno vodenje in skrb, saj bi jih risanke očitno sicer pokvarile.

Gru se odpove življenju kriminalca. FOTOgrafiji: Illumination Entertainment And U

A kljub tem kritikam, med katerimi je tudi, da spremenjeni konec še najbolj spominja na predstavitev​ v power pointu, je animirani celovečerec na kitajskih tleh požel velikanski uspeh, s približno tremi milijoni v kinoblagajnah le na prvi dan predvajanja.

Cenzura, izrezovanje in spreminjanje koncev na Kitajskem sicer niso nič novega. Do tamkajšnjih filmskih sladokuscev animirani film Lightyear letos sploh prišel ni, saj pri Disneyju niso dopustili izreza prizora, v katerem se poljubita ženska lika. Že skoraj filmska klasika iz leta 1999, Klub golih pesti (Fight club), pa je na tamkajšnji pretočni platformi Tencent Video dobil zelo drugačen konec.

Najnovejši film Minioni: Grujev vzpon je že peti iz franšize o prikupnih rumenih možičkih.

Namesto razdiralnega sklepnega prizora, v katerem protagonista v podobah Brada Pitta in Edwarda Nortona razstrelita več nebotičnikov, v spremenjeni različici gledalci izvedo, da so jima oblasti njun načrt preprečile in ju zajele. Skratka, na Daljnem vzhodu vsi filmi dobijo srečen konec in dobro vselej porazi zlo.