POSEBEN FENOMEN

Kitajska senzacija prihaja v Ljubljano

Jutri bo Slovenska filharmonija prav posebno zasijala.
Fotografija: Simfonični orkester iz Guijanga prvič prihaja v Ljubljano. FOTO: PROMOCIJSKI MATERIAL
Simfonični orkester iz Guijanga prvič prihaja v Ljubljano. FOTO: PROMOCIJSKI MATERIAL

D. L.
24.08.2025 ob 13:25
24.08.2025 ob 13:27
D. L.
24.08.2025 ob 13:25
24.08.2025 ob 13:27

Ljubljana Festival bo gostil enega najizjemnejših kitajskih orkestrov – Simfonični orkester iz Guijanga, ki ga vodi priznani dirigent Zhang Guoyong. Na odru se jim bo pridružil še violinist svetovnega slovesa Ning Feng, kar obeta koncert, poln glasbene virtuoznosti in kulturnih prepletov.

Orkester iz Guijanga, ustanovljen leta 2009, je na Kitajskem poseben fenomen, saj je prvi zasebno financirani simfonični orkester v tej državi. Program se bo začel z delom enega najbolj prepoznavnih sodobnih skladateljev Tana Duna. Njegova Passacaglia: Secret of Wind and Birds poslušalce ponese v naravo, kjer veter, voda in ptičje petje zaživijo v zvoku orkestra. Nadaljevanje prinaša Koncert za violino in orkester št. 1 Zhaa Jipinga, skladatelja, ki ga mnogi poznajo po filmski glasbi.

Tu bo solistično vlogo prevzel Ning Feng, violinist, ki navdušuje s tehnično bravuro in čutno liričnostjo. Vrhunec večera pa bo nedvomno Šeherezada Nikolaja Rimski-Korsakova – simfonična suita, polna orientalskih zgodb, barvitih orkestrskih slik in očarljive melodike. Ta mojstrovina, ki jo poslušalci vedno znova sprejmejo z navdušenjem, bo večeru dala pravo pravljično razsežnost.

