Kićevo »Divno crno ženo« napadajo, ona pa: Sram naj vas bo

V petek 13. novembra je za vedno zaprl oči, čigar hit Zbor jedne divne crne žene, pozna skoraj vsak. Po njegovi smrti se je oglasila tudi Beograjčanka, ki ji je Kićo skladbo namenil. Ker so se nanjo vsuli različni komentarji in kritike, se je oglasila še enkrat in objavila, kaj si misli o vsem skupaj. A čeprav je vse skupaj kmalu izbrisala, je številnim uspelo narediti posnetek zaslona in njeno sporočilo se je hitro razširilo.»Vsi, ki trdite, da obožujete Kića, a v istem dihu izjavljate takšne neumnosti o meni. Ne, ne plačujem novinarjem, da pišejo o meni, kot vi mislite. Pišejo, da da izkažejo spoštovanje Kićevi najbolj uspešni skladbi,« je zapisala in dodala, da jih je lahko sram. »Človek je umrl, bi pa blatite njega, njegovo pesem in njegovo največjo ljubezen, za katero je napisal to čudovito kompozicijo. To počnete brez kakršnekoli osnove in samo zato, ker ste ljubosumni nacionalisti.Mislite, da bi vam Kićo oprostil takšno obnašanje? Zagotovo ne bi bil z mano in me ne bi ljubil do svojega zadnjega diha, če bi bila takšna, kot mi očitate. Kot kaže ne spoštujete njegovega mnenja. Nimate niti kančka spoštovanja in kulture, še manj pa sočutja. Vrnite se v luknjo, iz katere ste prišli,« je še zapisala.Objavila je še sporočila, ki jih ji je Kićo namenil in v katerih jo je ljubkovalno klical »ljubezen«.Kićo in Mirjana sta bila v zvezi 4-5 let. To je bila ljubezen na daljavo, saj je ona živela v Ameriki. Spoznala sta se, ko je bil on tam na turneji. Kićo jo je obiskoval v New Yorku, kjer je najemal apartma. Po nekaj letih sta se razšla, saj naj bi Mirjana ugotovila, da se iz te veze ne bo nič rodilo. Kićo ni želel ostati v Ameriki, ona pa se ni želela ustaliti na stari celini. Po 40. letih sta se leta 2018 zopet našla na sladoledu v Zagrebu.