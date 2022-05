Zvezdnik po spolnem škandalu zdaj kot Franjo Tuđman (FOTO)

Pred petimi leti se je zaradi obtožb spolnega nadlegovanja poprej bleščeča filmska kariera Kevina Spaceyja sesula kot hišica iz kart. Produkcijske hiše in filmski studii nikakor niso želeli biti povezani z imenom padlega zvezdnika, zato je Spacey vloge izgubljal kot po tekočem traku, pa tudi njegovim filmom, ki so bili že sredi snemanja ali celo v postprodukciji, so v Hollywoodu nepreklicno prižgali rdečo luč.

Zvezdnik je na sodišču vse obtožbe zanikal. FOTO: Reuters

Dvakratni oskarjevec je izginil z velikih platen, skoraj kot da nikoli ni obstajal. A če se je še pred kratkim zdelo, da kariere nikoli več ne bo mogel obuditi, je zdaj morda dobil drugo priložnost. Prvič po letu 2017 je njegovo ime namreč povezano z večjo filmsko produkcijo: v britansko-madžarsko-mongolski koprodukciji bo zaigral v zgodovinskem filmu 1242-Gateway to West, ki nas bo popeljal v čas mongolskega cesarstva.

Ob tem je Spacey zagospodoval velikim platnom na Hrvaškem, kjer so pred dnevi premierno prikazali igrano-dokumentarni film Bilo je nekoč na Hrvaškem, v katerem se je zvezdnik prelevil v nekdanjega hrvaškega predsednika Franja Tuđmana.

Bilo je nekoč na Hrvaškem bi po prvotni ideji režiserja Jakova Sedlarja moral zaživeti kot igrani celovečerec, a se je zaradi premajhnega proračuna odločil za dokumentarec, postavljen v čas operacije Nevihta, v leto 1995, v katerem je edino igrano vlogo, upodobitev Tuđmana, zaupal Spaceyju. »Na vlogo se je resno in temeljito pripravljal dva meseca. Prebral je štiri knjige o Hrvaški, z eno v roki je celo prispel k nam, na spletu si je ogledal vse dostopne Tuđmanove govore,« je bil nad igralčevo profesionalnostjo navdušen Sedlar.

30 moških ga je obtožilo spolnega nadlegovanja.

»S tako vrhunskim profesionalcem še nikoli nisem delal. Na snemanje je vedno prihajal povsem pripravljen, tako rekoč mi ga ni bilo treba usmerjati, vse je odigral tako, kot smo se dogovorili.« Toda četudi je bila Spaceyjeva osrednja naloga citiranje nekaterih Tuđmanovih najpomembnejših in najbolj znanih govorov, ga Kevin ni poskušal povsem posnemati, raje ga je interpretiral po svoje, v svojem slogu. »Ni bil naličen ali v kostumu, oblečen je bil le v retro moško obleko. Govore se je odlično naučil na pamet.«

Na snemanje se je resno in temeljito pripravljal dva meseca.

Na premieri v Zagrebu, ki je padla na 100. obletnico Tuđmanovega rojstva, Spaceyja sicer ni bilo, a menda naj bi prišel k našim južnim sosedom, ko se bo film jeseni začel vrteti po hrvaških kinematografih. Prav tako jeseni, in sicer oktobra, na Madžarskem in v Mongoliji pa se bodo predvidoma začele tudi že vrteti filmske kamere novega Spaceyjevega projekta, ki bo pripovedoval zgodbo Batukana, vnuka ustanovitelja Mongolskega cesarstva Džingiskana, ki je bil tudi eden od vrhovnih poveljnikov mongolskega cesarstva. Njemu je bila dodeljena odgovornost za pohod na Evropo, ki pa mu ni uspel. Ob Spaceyju se bodo v filmu pojavili še Eric Roberts, Christopher Lambert, Terence Stamp, Jeremy Neumark in Genevieve Florence, režijsko taktirko pa bo vihtel madžarski režiser Peter Soons.